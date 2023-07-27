Повітряні сили підтвердили застосування Росією "Кинджалів" 26 липня: Є ушкодження
Четвер, 27 липня 2023, 14:42
Повітряні сили не будуть уточнювати наслідки застосування росіянами аеробалістичних ракет "Кинджал" по аеродрому на Хмельниччині.
Джерело: речник Повітрях сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "Вчора окрім ракет, які летіли одна за одною з південно-східного напрямку і направлялися спершу нібито в Харківську потім Дніпропетровську і далі вже пішли на південь, звідти на захід і далі на Хмельницьку область, а саме Старокостянтинова, в той же час ворог вирішив завдати удару ще й з півночі – з літаків МіГ-31К ракетами "Кинджал".
…там є певні пошкодження (на території аеродрому –ред.), про які ми, звісно, повідомляти не будемо, але ворог таки застосував ті чотири "Кинджали" і їх було видно".
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Що передувало:
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські крилаті ракети, які прилетіли в Україну у середу ввечері, зокрема були спрямовані на Старокостянтинів Хмельницької області.
- Як відомо, у Старокостянтинові розташований військовий аеродром, на якому базуються українські тактичні бомбардувальники Су-24М. Вони є носіями крилатих ракет Storm Shadow.