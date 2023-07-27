Воздушные силы подтвердили применение Россией "Кинжалов" 26 июля: Есть повреждения

Воздушные силы не будут уточнять последствия применения россиянами аэробаллистических ракет "Кинжал" по аэродрому в Хмельницкой области.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вчера кроме ракет, которые летели одна за другой с юго-восточного направления и направлялись сначала якобы в Харьковскую, потом Днепропетровскую, и дальше уже пошли на юг, оттуда на запад и дальше на Хмельницкую область, а именно Староконстантинов, в то же время враг решил нанести удар еще и с севера - с самолетов МиГ-31К ракетами "Кинжал".

...там есть определенные повреждения (на территории аэродрома -ред.), о которых мы, конечно, сообщать не будем, но враг таки применил те четыре "Кинжала" и их было видно".

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