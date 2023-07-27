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Воздушные силы подтвердили применение Россией "Кинжалов" 26 июля: Есть повреждения

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 июля 2023, 14:42
Воздушные силы подтвердили применение Россией Кинжалов 26 июля: Есть повреждения
МиГ-31К. иллюстративное фото Getty Images

Воздушные силы не будут уточнять последствия применения россиянами аэробаллистических ракет "Кинжал" по аэродрому в Хмельницкой области.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вчера кроме ракет, которые летели одна за другой с юго-восточного направления и направлялись сначала якобы в Харьковскую, потом Днепропетровскую, и дальше уже пошли на юг, оттуда на запад и дальше на Хмельницкую область, а именно Староконстантинов, в то же время враг решил нанести удар еще и с севера - с самолетов МиГ-31К ракетами "Кинжал".

...там есть определенные повреждения (на территории аэродрома -ред.), о которых мы, конечно, сообщать не будем, но враг таки применил те четыре "Кинжала" и их было видно".

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Что предшествовало:

  • Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские крылатые ракеты, которые прилетели в Украину в среду вечером, в частности были направлены на Староконстантинов Хмельницкой области.
  • Как известно, в Староконстантинове расположен военный аэродром, на котором базируются украинские тактические бомбардировщики Су-24М. Они являются носителями крылатых ракет Storm Shadow.

Темы: ракетный ударРосcияВоздушные силы ВСУ
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