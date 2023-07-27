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Рада в першому читанні схвалила закон про відновлення e-декларування

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 липня 2023, 16:03
Рада в першому читанні схвалила закон про відновлення e-декларування
Фото: Getty Images

Верховна Раду у першому читанні схвалила закон № 9534 про відновлення електронного декларування.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Деталі: "За" проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" проголосувало 299 народних обранців.

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Передісторія: 

  • Рада на початку повномасштабного вторгнення призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками. При цьому залишилась можливість добровільного подання декларації. 
  • У лютому 2023 року президент Володимир Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов'язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки.
  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів підтримати законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні.

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Теми: деклараціїВерховна Радазакон про мови
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