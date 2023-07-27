Рада в першому читанні схвалила закон про відновлення e-декларування

Верховна Раду у першому читанні схвалила закон № 9534 про відновлення електронного декларування.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Деталі: "За" проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" проголосувало 299 народних обранців.

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Передісторія:

Рада на початку повномасштабного вторгнення призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками. При цьому залишилась можливість добровільного подання декларації.

У лютому 2023 року президент Володимир Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов'язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів підтримати законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні.

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