Рада в первом чтении приняла закон о восстановлении электронного декларирования
Четверг, 27 июля 2023, 16:03
Верховная Раду в первом чтении приняла закон № 9534 о восстановлении электронного декларирования.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Детали: "За" проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" проголосовало 299 народных избранников.
Читайте также: Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Реклама:
Предыстория:
- Рада в начале полномасштабного вторжения приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками. При этом осталась возможность добровольного представления декларации.
- В феврале 2023 года Президент Владимир Зеленский одобрил петицию, которая требует восстановить обязанность депутатов и других должностных лиц декларировать свое состояние.
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов поддержать законопроект о восстановлении электронного декларирования в Украине.
Читайте также: 5 аргументов, почему электронное декларирование необходимо восстановить уже сегодня