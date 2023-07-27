Майно родини ексвійськкома Борисова арештували: родичі намагалися "врятувати" Porsche – ДБР
Четвер, 27 липня 2023, 16:24
Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його сім’ї.
Джерело: пресслужба ДБР
Деталі: Серед арештованого майна:
- Земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області
- Два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв м
- Домоволодіння в Одесі площею 78,5 га
- Дві квартири та 1/3 квартири в Одесі
- Автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску
- Автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску
- Автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску
- Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року
- Автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску
- Автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше.
Водночас, намагаючись упередити подальші правові дії слідства, родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон, наголошують у ДБР.
Так, при спробі перетину кордону у пункті пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску.
Як встановили працівники Бюро, авто зареєстровано на невістку Борисова і проходить речовим доказом по справі щодо ексвоєнкома.
Наразі у слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом. Автомобіль правоохоронці вилучили.
Передісторія:
- Журналістське розслідування "Української правди" показало, що мати ввійськкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Крім елітної закордонної нерухомості, у 2023 році вона придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн. Теща Борисова впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser. Дружина ексвійськкома також придбала іншу закордонну нерухомість — офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.
- 28 червня після вказівки президента військкома Борисова звільнили з посади. Він переховувався від слідства.
- 24 липня працівники ДБР спільно з прокурорами ОГП затримали Борисова.
- 25 липня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою протягом 2-х місяців з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень.