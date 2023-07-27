Имущество семьи экс-военкома Борисова арестовали: родственники пытались "спасти" Porsche – ГБР

Суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова и членов его семьи.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Среди арестованного имущества:

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Земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области

Два дома в Одессе общей площадью более 420 кв м

Домовладение в Одессе площадью 78,5 га

Две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе

Автомобиль Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска

Автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска

Автомобиль Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска

Автомобиль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года выпуска

Автомобиль Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска

Автомобиль Audi A6, 1999 года выпуска и прочее.

В то же время, пытаясь предотвратить дальнейшие правовые действия следствия, родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу, отмечают в ГБР.

Так, при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска.

Как установили сотрудники Бюро, авто зарегистрировано на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу в отношении экс-военкома.

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Сейчас у следствия есть основания полагать, что автомобиль был приобретен противоправным путем. Автомобиль правоохранители изъяли.

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