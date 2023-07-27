Имущество семьи экс-военкома Борисова арестовали: родственники пытались "спасти" Porsche – ГБР
Суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова и членов его семьи.
Источник: пресс-служба ГБР
Детали: Среди арестованного имущества:
- Земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области
- Два дома в Одессе общей площадью более 420 кв м
- Домовладение в Одессе площадью 78,5 га
- Две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе
- Автомобиль Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска
- Автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска
- Автомобиль Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска
- Автомобиль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года выпуска
- Автомобиль Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска
- Автомобиль Audi A6, 1999 года выпуска и прочее.
В то же время, пытаясь предотвратить дальнейшие правовые действия следствия, родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу, отмечают в ГБР.
Так, при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска.
Как установили сотрудники Бюро, авто зарегистрировано на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу в отношении экс-военкома.
Сейчас у следствия есть основания полагать, что автомобиль был приобретен противоправным путем. Автомобиль правоохранители изъяли.
Предыстория:
- Журналистское расследование "Украинской правды" показало, что мать военнослужащего в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Кроме элитной зарубежной недвижимости, в 2023 году она приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн. Теща Борисова в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость — офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро, также не имея достаточного количества законно полученных активов и доходов.
- 28 июня после указания президента военкома Борисова уволили с должности. Он скрывался от следствия.
- 24 июля сотрудники ГБР совместно с прокурорами ОГП задержали Борисова.
- 25 июля Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения - содержание под стражей в течение 2-х месяцев с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен.