Вже 12 колона "вагнерівців" зайшла в Білорусь: завезли 5 бронеавтомобілів

До Білорусі прибула 12-та колона "ПВК Вагнер" разом із бронеавтомобілями.

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: 12-та колона з технікою "ПВК Вагнер" зайшла до Білорусі через пункт пропуску Понятовка (РФ) - Звенчатка (РБ), і наразі рухається трасою Р122 до Чаусів (Могильовська область) у супроводі ДАІ РБ.

У колоні мінімум 50 одиниць автомобільної техніки:

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5 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"),

3 бензовози,

автобус,

17 фур,

3 трали (перевозять екскаватор, бензовоз і бронеавтомобіль "Щука" ("Чекан"),

6 КамАЗів (тент),

2 "буханки",

пікапи та легкові авто.

Зазначається, що це щонайменше друга колона "ПВК Вагнер", яка зайшла в Білорусь із бронеавтомобілями "Щука" ("Чекан").

Що передувало: Вперше бронеавтомобілі "Щука" зауважили в 11-тій колоні "ПВК Вагнер", яка прибула до Білорусі 25 липня.

За даними Держприкордонслужби України, станом на 22 липня в Білорусі перебувало приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".