Вже 12 колона "вагнерівців" зайшла в Білорусь: завезли 5 бронеавтомобілів
Четвер, 27 липня 2023, 17:51
До Білорусі прибула 12-та колона "ПВК Вагнер" разом із бронеавтомобілями.
Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"
Деталі: 12-та колона з технікою "ПВК Вагнер" зайшла до Білорусі через пункт пропуску Понятовка (РФ) - Звенчатка (РБ), і наразі рухається трасою Р122 до Чаусів (Могильовська область) у супроводі ДАІ РБ.
У колоні мінімум 50 одиниць автомобільної техніки:
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- 5 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"),
- 3 бензовози,
- автобус,
- 17 фур,
- 3 трали (перевозять екскаватор, бензовоз і бронеавтомобіль "Щука" ("Чекан"),
- 6 КамАЗів (тент),
- 2 "буханки",
- пікапи та легкові авто.
Зазначається, що це щонайменше друга колона "ПВК Вагнер", яка зайшла в Білорусь із бронеавтомобілями "Щука" ("Чекан").
Що передувало: Вперше бронеавтомобілі "Щука" зауважили в 11-тій колоні "ПВК Вагнер", яка прибула до Білорусі 25 липня.
За даними Держприкордонслужби України, станом на 22 липня в Білорусі перебувало приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".
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