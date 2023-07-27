Уже 12 колонна "вагнеровцев" зашла в Беларусь: завезли 5 бронеавтомобилей

В Беларусь прибыла 12-я колонна "ЧВК Вагнер" вместе с бронеавтомобилями.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: 12-я колонна с техникой "ЧВК Вагнер" зашла в Беларусь через пункт пропуска Понятовка (РФ) - Звенчатка (РБ), и в данный момент движется по трассе Р122 к Чаусам (Могилевская область) в сопровождении ГАИ РБ.

В колонне минимум 50 единиц автомобильной техники:

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5 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"),

3 бензовоза,

автобус,

17 фур,

3 трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука" ("Чекан"),

6 КамАЗов (тент),

2 "буханки",

пикапы и легковые авто.

Отмечается, что это как минимум вторая колонна "ЧВК Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука" ("Чекан").

Что предшествовало: Впервые бронеавтомобили "Щука" заметили в 11-й колонне "ЧВК Вагнер", которая прибыла в Беларусь 25 июля.

По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находились около 5 тысяч российских наемников "ПВК Вагнер".