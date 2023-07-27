Уже 12 колонна "вагнеровцев" зашла в Беларусь: завезли 5 бронеавтомобилей
В Беларусь прибыла 12-я колонна "ЧВК Вагнер" вместе с бронеавтомобилями.
Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"
Детали: 12-я колонна с техникой "ЧВК Вагнер" зашла в Беларусь через пункт пропуска Понятовка (РФ) - Звенчатка (РБ), и в данный момент движется по трассе Р122 к Чаусам (Могилевская область) в сопровождении ГАИ РБ.
В колонне минимум 50 единиц автомобильной техники:
- 5 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"),
- 3 бензовоза,
- автобус,
- 17 фур,
- 3 трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука" ("Чекан"),
- 6 КамАЗов (тент),
- 2 "буханки",
- пикапы и легковые авто.
Отмечается, что это как минимум вторая колонна "ЧВК Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука" ("Чекан").
Что предшествовало: Впервые бронеавтомобили "Щука" заметили в 11-й колонне "ЧВК Вагнер", которая прибыла в Беларусь 25 июля.
По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находились около 5 тысяч российских наемников "ПВК Вагнер".