Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Уже 12 колонна "вагнеровцев" зашла в Беларусь: завезли 5 бронеавтомобилей

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 июля 2023, 17:51
Уже 12 колонна вагнеровцев зашла в Беларусь: завезли 5 бронеавтомобилей
"Беларускі Гаюн"

В Беларусь прибыла 12-я колонна "ЧВК Вагнер" вместе с бронеавтомобилями.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: 12-я колонна с техникой "ЧВК Вагнер" зашла в Беларусь через пункт пропуска Понятовка (РФ) - Звенчатка (РБ), и в данный момент движется по трассе Р122 к Чаусам (Могилевская область) в сопровождении ГАИ РБ.

В колонне минимум 50 единиц автомобильной техники:

Реклама:
  • 5 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"),
  • 3 бензовоза,
  • автобус,
  • 17 фур,
  • 3 трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука" ("Чекан"),
  • 6 КамАЗов (тент),
  • 2 "буханки",
  • пикапы и легковые авто.

Отмечается, что это как минимум вторая колонна "ЧВК Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука" ("Чекан").

Что предшествовало: Впервые бронеавтомобили "Щука" заметили в 11-й колонне "ЧВК Вагнер", которая прибыла в Беларусь 25 июля.

По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находились около 5 тысяч российских наемников "ПВК Вагнер".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВагнерБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
Вагнер
"Вагнер" вербует белорусов, готовых воевать против Литвы и Польши – ЦНС
"Вагнером" в Беларуси руководит уроженец Украины, который воевал в Чечне и Сирии – СМИ
Парламент Британии раскритиковал правительство за "крайне недостаточные" санкции против "ЧВК Вагнер"
Последние новости
12:52
видеоПод Москвой вспыхнул склад с пластиком и резиной
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
Все новости...
Реклама: