Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Уже 12 колонна "вагнеровцев" зашла в Беларусь: завезли 5 бронеавтомобилей

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 июля 2023, 17:51
Уже 12 колонна вагнеровцев зашла в Беларусь: завезли 5 бронеавтомобилей
"Беларускі Гаюн"

В Беларусь прибыла 12-я колонна "ЧВК Вагнер" вместе с бронеавтомобилями.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: 12-я колонна с техникой "ЧВК Вагнер" зашла в Беларусь через пункт пропуска Понятовка (РФ) - Звенчатка (РБ), и в данный момент движется по трассе Р122 к Чаусам (Могилевская область) в сопровождении ГАИ РБ.

Реклама:

В колонне минимум 50 единиц автомобильной техники:

  • 5 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"),
  • 3 бензовоза,
  • автобус,
  • 17 фур,
  • 3 трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука" ("Чекан"),
  • 6 КамАЗов (тент),
  • 2 "буханки",
  • пикапы и легковые авто.

Отмечается, что это как минимум вторая колонна "ЧВК Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука" ("Чекан").

Что предшествовало: Впервые бронеавтомобили "Щука" заметили в 11-й колонне "ЧВК Вагнер", которая прибыла в Беларусь 25 июля.

ВИДЕО ДНЯ

По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находились около 5 тысяч российских наемников "ПВК Вагнер".

Темы: ВагнерБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Вагнер
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
В Беларуси вагнеровцам выдают новые паспорта – оппозиция
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: