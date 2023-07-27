Кремль розіслав "методичку" до Дня Хрещення Русі: про "нацистських сатаністів" та спасителя Путіна

Російські державні та провладні ЗМІ отримали "методичку" з адміністрації президента РФ щодо того, щоб висвітлювати річницю Хрещення Русі 28 липня як початок становлення російської державності, тоді як Україна буде відзначати День української державності.

Джерело: "Meduza"

Деталі: У документі, з яким ознайомилася "Медуза", зазначено, що саме пропагандисти мають розповісти росіянам у своїх матеріалах до чергової річниці Хрещення Русі, що відзначається 28 липня.

У тексті зазначається, що цю подію слід називати "ключовим поворотом російської історії" та "точкою становлення державності" РФ. Пропагандисти мають наголосити, що саме "спільна віра" дозволила "східнослов'янським племенам" стати "єдиним народом".

Особлива увага у документі приділена "противникам Росії", які нібито боролися з православ'ям в Україні, Білорусі та Польщі.

Про Польщу сказано: "Польські королі насаджували католицизм і уніатство на окупованих споконвічно російських територіях, щоб роздробити народ і підкорити його собі".

Раніше про територіальні претензії до Польщі заявив президент РФ Володимир Путін: "Саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на Заході, землі Німеччини. Це саме так, західні території нинішньої Польщі – подарунок Сталіна полякам. Наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо". Про те, що СРСР разом із Німеччиною напав на Польщу у 1939 році, Путін промовчав.

Ще агресивніше у "методичці" йдеться про Україну. Її автори називають офіційний Київ "віровідступницьким режимом", який бореться проти Української православної церкви (Московського патріархату – ред.), щоб "знищити духовні зв'язки братніх народів". Про те, що після російського обстрілу в Одесі було знищено Спасо-Преображенський собор, у тексті Кремля згадок немає.

Дослівно: "Сьогодні наша країна бореться із новим сатанинським режимом. Київський режим цілеспрямовано знищує православ'я на території України, чинячи прямий тиск на священиків та відбираючи церкви.

Нацистські сатаністи зміцнилися у святому російському місті Києві, де Русь прийняла хрещення. Росія стала на захист православної віри та громить на фронтах неонацистів, які поклоняються окультним ідеям Гітлера та Бандери".

Деталі: Автори методички хочуть нав'язати росіянам думку, нібито Путін "повернув Росії місію захисниці православної віри".

В особисту заслугу російському диктаторові ставиться "підтримка відродження православ'я" та "реставрація церков" у Росії.

Близьке до Кремля джерело "Медузи" підкреслило, що це не випадковість і кількість подібних згадок Путіна в пропаганді лише зростатиме в рамках підготовки до президентських виборів 2024 року.

Пряма мова: "Це потрібно для виборчих кампаній. Президента пов'язуватимуть із кожною подією. Щоб його ім'я завжди звучало".

Цьому передувало: У травні в Росії поширювали іншу "методичку" – про те, як пропаганда має готувати росіян до українського контрнаступу, який тоді очікувався.

Нагадаємо: Після початку повномасштабної війни Росії проти України Верховна Рада встановила, що 28 липня в Україні відзначатимуть День української державності, хоча президент Володимир Зеленський анонсував це свято ще в 2021 році.

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