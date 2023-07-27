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Кремль розіслав "методичку" до Дня Хрещення Русі: про "нацистських сатаністів" та спасителя Путіна

Олена РощінаЧетвер, 27 липня 2023, 21:01
Кремль розіслав методичку до Дня Хрещення Русі: про нацистських сатаністів та спасителя Путіна
Володимир Путін у храмі, скриншот

Російські державні та провладні ЗМІ отримали "методичку" з адміністрації президента РФ щодо того, щоб висвітлювати річницю Хрещення Русі 28 липня як початок становлення російської державності, тоді як Україна буде відзначати День української державності.

Джерело: "Meduza"

Деталі: У документі, з яким ознайомилася "Медуза", зазначено, що саме пропагандисти мають розповісти росіянам у своїх матеріалах до чергової річниці Хрещення Русі, що відзначається 28 липня.

У тексті зазначається, що цю подію слід називати "ключовим поворотом російської історії" та "точкою становлення державності" РФ. Пропагандисти мають наголосити, що саме "спільна віра" дозволила "східнослов'янським племенам" стати "єдиним народом".

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Особлива увага у документі приділена "противникам Росії", які нібито боролися з православ'ям в Україні, Білорусі та Польщі. 

Про Польщу сказано: "Польські королі насаджували католицизм і уніатство на окупованих споконвічно російських територіях, щоб роздробити народ і підкорити його собі".

Раніше про територіальні претензії до Польщі заявив президент РФ Володимир Путін: "Саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на Заході, землі Німеччини. Це саме так, західні території нинішньої Польщі – подарунок Сталіна полякам. Наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо". Про те, що СРСР разом із Німеччиною напав на Польщу у 1939 році, Путін промовчав.

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Ще агресивніше у "методичці" йдеться про Україну. Її автори називають офіційний Київ "віровідступницьким режимом", який бореться проти Української православної церкви (Московського патріархату – ред.), щоб "знищити духовні зв'язки братніх народів". Про те, що після російського обстрілу в Одесі було знищено Спасо-Преображенський собор, у тексті Кремля згадок немає.

Дослівно: "Сьогодні наша країна бореться із новим сатанинським режимом. Київський режим цілеспрямовано знищує православ'я на території України, чинячи прямий тиск на священиків та відбираючи церкви.

Нацистські сатаністи зміцнилися у святому російському місті Києві, де Русь прийняла хрещення. Росія стала на захист православної віри та громить на фронтах неонацистів, які поклоняються окультним ідеям Гітлера та Бандери".

Деталі: Автори методички хочуть нав'язати росіянам думку, нібито Путін "повернув Росії місію захисниці православної віри".

В особисту заслугу російському диктаторові ставиться "підтримка відродження православ'я" та "реставрація церков" у Росії.

Близьке до Кремля джерело "Медузи" підкреслило, що це не випадковість і кількість подібних згадок Путіна в пропаганді лише зростатиме в рамках підготовки до президентських виборів 2024 року.

Пряма мова: "Це потрібно для виборчих кампаній. Президента пов'язуватимуть із кожною подією. Щоб його ім'я завжди звучало".

Цьому передувало: У травні в Росії поширювали іншу "методичку" – про те, як пропаганда має готувати росіян до українського контрнаступу, який тоді очікувався.

Нагадаємо: Після початку повномасштабної війни Росії проти України Верховна Рада встановила, що 28 липня в Україні відзначатимуть День української державності, хоча президент Володимир Зеленський анонсував це свято ще в 2021 році.

Читайте також: День української державності: коли та чому ми його відзначаємо

УП, оновлено
Теми: Росіяпропагандаісторіяцерква
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