Кремль разослал "методичку" ко Дню Крещения Руси: о "нацистских сатанистах" и спасителе Путине

Российские государственные и провластные СМИ получили "методичку" из администрации президента РФ по поводу того, чтобы освещать годовщину Крещения Руси 28 июля как начало становления российской государственности, в то время как Украина будет отмечать День украинской государственности.

Источник: "Meduza"

Детали: В документе, с которым ознакомилась "Медуза", перечислено, что именно пропагандисты должны рассказать россиянам в своих материалах к очередной годовщине Крещения Руси, которая отмечается 28 июля.

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В тексте указывается, что это событие нужно называть "ключевым поворотом российской истории" и "точкой становления государственности" РФ. Пропагандисты должны подчеркнуть, что именно "общая вера" позволила "восточнославянским племенам" стать "единым народом".

Особое внимание в документе уделено "противникам России", которые якобы боролись с православием в Украине, Беларуси и Польше.

О Польше говорится: "Польские короли насаждали католицизм и униатство на оккупированных исконно русских территориях, чтобы раздробить народ и подчинить его себе".

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Ранее о территориальных претензиях к Польше заявил президент РФ Владимир Путин: "Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Пoльша пoлучила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве пoдзабыли об этом? Мы напомним". О том, что СССР вместе с Германией напал на Польшу в 1939 году, Путин умолчал.

Еще агрессивнее в "методичке" говорится об Украине. Ее авторы называют официальный Киев "вероотступническим режимом", который ведет борьбу против Украинской православной церкви (Московского патриархата – ред.), чтобы "уничтожить духовные связи братских народов". О том, что после российских обстрелов в Одессе был уничтожен Спасо-Преображенский собор, в тексте Кремля упоминаний нет.

Дословно: "Сегодня наша страна сражается с новым сатанинским режимом. Киевский режим целенаправленно уничтожает православие на территории Украины, оказывая прямое давление на священников и отбирая церкви.

Нацистские сатанисты укрепились в святом русском городе Киеве, где Русь приняла крещение. Россия встала на защиту православной веры и громит на фронтах неонацистов, которые поклоняются оккультным идеям Гитлера и Бандеры".

Детали: Авторы методички хотят навязать россиянам мнение, якобы Путин "вернул России миссию защитницы православной веры".

В личную заслугу российскому диктатору ставится "поддержка возрождения православия" и "реставрация церквей" в России.

Близкий к Кремлю источник "Медузы" подчеркнул, что это не случайность и количество подобных упоминаний Путина в пропаганде будет только расти в рамках подготовки к президентским выборам 2024 года.

Прямая речь: "Это нужно для избирательной кампаний. Президента будут связывать с каждым событием. Чтобы его имя звучало всегда".

Этому предшествовало: В мае в России распространяли другую "методичку" – о том, как пропаганда должна готовить россиян к украинскому контрнаступлению, которое тогда ожидалось.

Напомним: После начала полномасштабной войны России против Украины Верховная Рада установила, что 28 июля в Украине будут отмечать День украинской государственности, хотя президент Владимир Зеленский анонсировал этот праздник еще в 2021 году.

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