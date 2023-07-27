Зеленський про "відпочинок від держави" й Арістова: Мінус нардеп, справедливо

Президент Володимир Зеленський вважає справедливим позбавлення посад нардепів і чиновників, які під час війни виїжджають на відпочинок за кордон, зловживаючи своїм становищем.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 липня

Пряма мова: "Київ. Сьогодні мінус один депутат Верховної Ради. Справедливо.

Скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких людей теж відпочине".

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Деталі: Зеленський не назвав прізвищ, але йдеться про представника його партії "Слуга народу" Юрія Арістова, якого в липні помітили на Мальдівах і якому тепер оголошено підозру у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів.

Президент додав, що вранці на Ставці, серед іншого, йшлося про перевірку військкомів.

"Думаю, реакцію держави на зловживання воєнкомів ви бачите", – сказав Зеленський, вочевидь, маючи на увазі арешт майна ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

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Це звернення Зеленський записав у пошкодженому ракетним ударом росіян одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі.

До робочої поїздки на Одещину президент відвідав Дніпропетровську область, там він вранці й провів Ставку. В обох областях голова держави відвідав медзаклади.