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Зеленський про "відпочинок від держави" й Арістова: Мінус нардеп, справедливо

Олена РощінаЧетвер, 27 липня 2023, 23:12
Зеленський про відпочинок від держави й Арістова: Мінус нардеп, справедливо
Володимир Зеленський в одеському соборі, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає справедливим позбавлення посад нардепів і чиновників, які під час війни виїжджають на відпочинок за кордон, зловживаючи своїм становищем. 

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 липня

Пряма мова: "Київ. Сьогодні мінус один депутат Верховної Ради. Справедливо.

Скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких людей теж відпочине".

Деталі: Зеленський не назвав прізвищ, але йдеться про представника його партії "Слуга народу" Юрія Арістова, якого в липні помітили на Мальдівах і якому тепер оголошено підозру у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів.

Президент додав, що вранці на Ставці, серед іншого, йшлося про перевірку військкомів. 

"Думаю, реакцію держави на зловживання воєнкомів ви бачите", – сказав Зеленський, вочевидь, маючи на увазі арешт майна ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

 

Це звернення Зеленський записав у пошкодженому ракетним ударом росіян одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі.

До робочої поїздки на Одещину президент відвідав Дніпропетровську область, там він вранці й провів Ставку. В обох областях голова держави відвідав медзаклади.

Теми: ЗеленськийВерховна РадаВоєнний станТЦК
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