Зеленский об "отдыхе от государства" и Аристове: Минус нардеп, справедливо

Президент Владимир Зеленский считает справедливым лишение должностей нардепов и чиновников, которые во время войны выезжают на отдых за границу, злоупотребляя своим положением.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 июля

Прямая речь: "Киев. Сегодня минус один депутат Верховной Рады. Справедливо.

Скажу сейчас тоже справедливо: каждое намерение любого чиновника куда-то уехать за границу, любого депутата следует проверять до секунды. Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких людей тоже отдохнет".

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Детали: Зеленский не назвал фамилий, но речь идет о представителе его партии "Слуга народа" Юрии Аристове, которого в июле заметили на Мальдивах и которому теперь объявлено подозрение во внесении ложных сведений в официальные документы.

Президент добавил, что утром на Ставке, среди прочего, речь шла о проверке военкомов.

"Думаю, реакцию государства на злоупотребление военкомов вы видите", – сказал Зеленский, очевидно, имея в виду арест имущества экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова.

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Это обращение Зеленский записал в поврежденном ракетным ударом россиян одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

До рабочей поездки в Одесскую область президент посетил Днепропетровскую область, там он утром и провел Ставку. В обеих областях глава государства посетил медучреждения.