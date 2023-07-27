Зеленский об "отдыхе от государства" и Аристове: Минус нардеп, справедливо
Президент Владимир Зеленский считает справедливым лишение должностей нардепов и чиновников, которые во время войны выезжают на отдых за границу, злоупотребляя своим положением.
Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 июля
Прямая речь: "Киев. Сегодня минус один депутат Верховной Рады. Справедливо.
Скажу сейчас тоже справедливо: каждое намерение любого чиновника куда-то уехать за границу, любого депутата следует проверять до секунды. Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких людей тоже отдохнет".
Детали: Зеленский не назвал фамилий, но речь идет о представителе его партии "Слуга народа" Юрии Аристове, которого в июле заметили на Мальдивах и которому теперь объявлено подозрение во внесении ложных сведений в официальные документы.
Президент добавил, что утром на Ставке, среди прочего, речь шла о проверке военкомов.
"Думаю, реакцию государства на злоупотребление военкомов вы видите", – сказал Зеленский, очевидно, имея в виду арест имущества экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова.
Это обращение Зеленский записал в поврежденном ракетным ударом россиян одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
До рабочей поездки в Одесскую область президент посетил Днепропетровскую область, там он утром и провел Ставку. В обеих областях глава государства посетил медучреждения.