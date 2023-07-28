Москву намагався атакувати безпілотик: російська влада стверджує, що його збили

Мер Москви Сергій Собянін повідомив вночі 28 липня про атаку безпілотника. Чиновник стверджує, що російські військові збили БпЛА.

Джерело: Собянін у Telegram

Пряма мова: "Вночі була здійснена спроба атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами Міністерства оборони".

Реклама:

Деталі: За словами московського мера, руйнувань і постраждалих внаслідок атаки немає.

Що цьому передувало:

Вночі 24 липня безпілотники атакували столицю РФ, пошкодивши будівлю поруч з Міністерством оборони РФ. Ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.

За даними "УП", атака дронів на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки МОУ.