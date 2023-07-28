Москву намагався атакувати безпілотик: російська влада стверджує, що його збили

Мер Москви Сергій Собянін повідомив вночі 28 липня про атаку безпілотника. Чиновник стверджує, що російські військові збили БпЛА.

Джерело: Собянін у Telegram

Пряма мова: "Вночі була здійснена спроба атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами Міністерства оборони".

Деталі: За словами московського мера, руйнувань і постраждалих внаслідок атаки немає.

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Що цьому передувало: