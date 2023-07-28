Москву намагався атакувати безпілотик: російська влада стверджує, що його збили
П'ятниця, 28 липня 2023, 04:30
Мер Москви Сергій Собянін повідомив вночі 28 липня про атаку безпілотника. Чиновник стверджує, що російські військові збили БпЛА.
Джерело: Собянін у Telegram
Пряма мова: "Вночі була здійснена спроба атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами Міністерства оборони".
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Деталі: За словами московського мера, руйнувань і постраждалих внаслідок атаки немає.
Що цьому передувало:
- Вночі 24 липня безпілотники атакували столицю РФ, пошкодивши будівлю поруч з Міністерством оборони РФ. Ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.
- За даними "УП", атака дронів на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки МОУ.
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