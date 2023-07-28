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Москву пытался атаковать беспилотик: российские власти утверждают, что его сбили

"Украинская правда"Пятница, 28 июля 2023, 04:30
Москву пытался атаковать беспилотик: российские власти утверждают, что его сбили
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ночью 28 июля об атаке беспилотника. Чиновник утверждает, что российские военные сбили БпЛА.

Источник: Собянин в Telegram

Прямая речь: "Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны".

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Детали: По словам московского мэра, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Что этому предшествовало:

  • Ночью 24 июля беспилотники атаковали столицу РФ, повредив здание рядом с Министерством обороны РФ. Еще один дрон попал в московский бизнес-центр.
  • По данным "УП", атака дронов на Москву была спецоперацией Главного управления разведки МОУ.

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Темы: Росcиябеспилотники
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