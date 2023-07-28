Москву пытался атаковать беспилотик: российские власти утверждают, что его сбили

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ночью 28 июля об атаке беспилотника. Чиновник утверждает, что российские военные сбили БпЛА.

Источник: Собянин в Telegram

Прямая речь: "Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны".

Детали: По словам московского мэра, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

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