Москву пытался атаковать беспилотик: российские власти утверждают, что его сбили
Пятница, 28 июля 2023, 04:30
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ночью 28 июля об атаке беспилотника. Чиновник утверждает, что российские военные сбили БпЛА.
Источник: Собянин в Telegram
Прямая речь: "Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны".
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Детали: По словам московского мэра, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.
Что этому предшествовало:
- Ночью 24 июля беспилотники атаковали столицу РФ, повредив здание рядом с Министерством обороны РФ. Еще один дрон попал в московский бизнес-центр.
- По данным "УП", атака дронов на Москву была спецоперацией Главного управления разведки МОУ.
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