Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни погрожують цивільним суднам у Чорному морі: прикордонники перехопили розмову

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 липня 2023, 15:23
Росіяни погрожують цивільним суднам у Чорному морі: прикордонники перехопили розмову
ілюстративне фото ДПСУ

Українські прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну у Чорному морі.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Військові кораблі агресора продовжують поводитися нахабно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи усі норми міжнародного морського права.

Прикордонникам вдалося перехопити розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.

Реклама:

Як свідчить радіоперехоплення, росіяни запитують спочатку про прапор країни, під яким їде судно, потім про вантаж, допитуються, чи є на борту зброя, а потім озвучують попередження-погрозу.

Дослівно: "Я попереджаю вас про заборону руху до портів України. Також, перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною потенційним транспортуванням військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує  судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні. Прийом".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Україна змушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.
  • У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
  • Британська розвідка повідомляла, що після зриву "зернової угоди" РФ може готуватися до перехоплення торгових суден у Чорному морі.

Теми: Чорне мореРосіявійнаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
Чорне море
США не обговорюють супровід суден з українським зерном – Білий дім
Росія не зможе заблокувати Чорне море – ISW
Ворог може повторити атаки, в тому числі з моря – ОК "Південь"
Останні новини
12:43
У Польщі затримали російського шпигуна
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
Усі новини...
Реклама: