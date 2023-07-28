Росіяни погрожують цивільним суднам у Чорному морі: прикордонники перехопили розмову
Українські прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну у Чорному морі.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Деталі: Військові кораблі агресора продовжують поводитися нахабно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи усі норми міжнародного морського права.
Прикордонникам вдалося перехопити розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.
Як свідчить радіоперехоплення, росіяни запитують спочатку про прапор країни, під яким їде судно, потім про вантаж, допитуються, чи є на борту зброя, а потім озвучують попередження-погрозу.
Дослівно: "Я попереджаю вас про заборону руху до портів України. Також, перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною потенційним транспортуванням військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні. Прийом".
Передісторія:
- Україна змушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.
- У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
- Британська розвідка повідомляла, що після зриву "зернової угоди" РФ може готуватися до перехоплення торгових суден у Чорному морі.