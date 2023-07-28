Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни погрожують цивільним суднам у Чорному морі: прикордонники перехопили розмову

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 липня 2023, 15:23
Росіяни погрожують цивільним суднам у Чорному морі: прикордонники перехопили розмову
ілюстративне фото ДПСУ

Українські прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну у Чорному морі.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Військові кораблі агресора продовжують поводитися нахабно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи усі норми міжнародного морського права.

Прикордонникам вдалося перехопити розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.

Як свідчить радіоперехоплення, росіяни запитують спочатку про прапор країни, під яким їде судно, потім про вантаж, допитуються, чи є на борту зброя, а потім озвучують попередження-погрозу.

Дослівно: "Я попереджаю вас про заборону руху до портів України. Також, перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною потенційним транспортуванням військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує  судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні. Прийом".

Передісторія:

  • Україна змушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.
  • У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
  • Британська розвідка повідомляла, що після зриву "зернової угоди" РФ може готуватися до перехоплення торгових суден у Чорному морі.

Теми: Чорне мореРосіявійнаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Чорне море
США не обговорюють супровід суден з українським зерном – Білий дім
Росія не зможе заблокувати Чорне море – ISW
Ворог може повторити атаки, в тому числі з моря – ОК "Південь"
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: