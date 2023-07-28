Росіяни погрожують цивільним суднам у Чорному морі: прикордонники перехопили розмову

Українські прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну у Чорному морі.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Військові кораблі агресора продовжують поводитися нахабно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи усі норми міжнародного морського права.

Прикордонникам вдалося перехопити розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.

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Як свідчить радіоперехоплення, росіяни запитують спочатку про прапор країни, під яким їде судно, потім про вантаж, допитуються, чи є на борту зброя, а потім озвучують попередження-погрозу.

Дослівно: "Я попереджаю вас про заборону руху до портів України. Також, перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною потенційним транспортуванням військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні. Прийом".

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