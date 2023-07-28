Россияне угрожают гражданским судам в Черном море: пограничники перехватили разговор
Украинские пограничники перехватили угрозы российского корабля торговому судну в Черном море.
Источник: пресс-служба ГПСУ
Детали: Военные корабли агрессора продолжают вести себя нагло и вызывающе в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права.
Пограничникам удалось перехватить разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, которое проходило неподалеку от одного из морских портов Украины.
Как свидетельствует радиоперехват, россияне спрашивают сначала о флаге страны, под которым идет судно, затем о грузе, допытываются, есть ли на борту оружие, а затем озвучивают предупреждение-угрозу.
Дословно: "Я предупреждаю вас о запрете движения в порты Украины. Также, перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной потенциальной транспортировкой военного груза. Страна, под флагом которой следует судно, считается втянутой в конфликт в Украине. Прием".
Предыстория:
- Украина вынуждена экспортировать агропродукцию по суше и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.
- В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
- Британская разведка сообщала, что после срыва "зерновой сделки" РФ может готовиться к перехвату торговых судов в Черном море.