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Россияне угрожают гражданским судам в Черном море: пограничники перехватили разговор

Валентина РоманенкоПятница, 28 июля 2023, 15:23
Россияне угрожают гражданским судам в Черном море: пограничники перехватили разговор
иллюстративное фото ГПСУ

Украинские пограничники перехватили угрозы российского корабля торговому судну в Черном море.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Военные корабли агрессора продолжают вести себя нагло и вызывающе в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права.

Пограничникам удалось перехватить разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, которое проходило неподалеку от одного из морских портов Украины.

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Как свидетельствует радиоперехват, россияне спрашивают сначала о флаге страны, под которым идет судно, затем о грузе, допытываются, есть ли на борту оружие, а затем озвучивают предупреждение-угрозу.

Дословно: "Я предупреждаю вас о запрете движения в порты Украины. Также, перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной потенциальной транспортировкой военного груза. Страна, под флагом которой следует судно, считается втянутой в конфликт в Украине. Прием".

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Предыстория:

  • Украина вынуждена экспортировать агропродукцию по суше и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.
  • В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
  • Британская разведка сообщала, что после срыва "зерновой сделки" РФ может готовиться к перехвату торговых судов в Черном море.

Темы: Черное мореРосcиявойнаПограничная служба
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