Россияне угрожают гражданским судам в Черном море: пограничники перехватили разговор

Украинские пограничники перехватили угрозы российского корабля торговому судну в Черном море.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Военные корабли агрессора продолжают вести себя нагло и вызывающе в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права.

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Пограничникам удалось перехватить разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, которое проходило неподалеку от одного из морских портов Украины.

Как свидетельствует радиоперехват, россияне спрашивают сначала о флаге страны, под которым идет судно, затем о грузе, допытываются, есть ли на борту оружие, а затем озвучивают предупреждение-угрозу.

Дословно: "Я предупреждаю вас о запрете движения в порты Украины. Также, перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной потенциальной транспортировкой военного груза. Страна, под флагом которой следует судно, считается втянутой в конфликт в Украине. Прием".

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