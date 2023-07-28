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У ЗСУ показали, як зачищають звільнене Старомайорське

Євген КізіловП'ятниця, 28 липня 2023, 17:16
У ЗСУ показали, як зачищають звільнене Старомайорське
Морпіхи зачищають Старомайорське, скриншот

Військово-Морські сили опублікували відео, на якому українські морпіхи проводять стабілізаційні дії у деокупованому селі Старомайорське, що на Донеччині.

Джерело: ВМС у Facebook

Деталі: Повідомляється, що зачисткою на кадрах займається 35-та окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

На наявність противника перевіряють кожний будинок і кожне підвальне приміщення.

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Що передувало: 27 липня ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові звільнили від російських загарбників село Старомайорське в Донецькій області.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що оборонці ще зачищають населений пункт.

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Теми: деокупаціяДонецька областьЗбройні сили
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