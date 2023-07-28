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В ВСУ показали, как зачищают освобожденное Старомайорское

Евгений КизиловПятница, 28 июля 2023, 17:16
В ВСУ показали, как зачищают освобожденное Старомайорское
Морпехи зачищают Старомайорское, скриншот

Военно-Морские силы опубликовали видео, на котором украинские морпехи проводят стабилизационные действия в деоккупированном селе Старомайорское, что в Донецкой области.

Источник: ВМС в Facebook

Детали: Сообщается, что зачисткой на кадрах занимается 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

На наличие противника проверяют каждый дом и каждое подвальное помещение.

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Что предшествовало: 27 июля вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные освободили от российских захватчиков село Старомайорское в Донецкой области.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что защитники еще зачищают населенный пункт.

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Темы: деоккупацияДонецкая областьВооруженные силы
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