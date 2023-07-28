По всій Україні оголошували повітряну тривогу

На території всієї України оголошено повітряну тривогу.

Джерело: онлайн-мапа повітряних тривог, Повітряні сили у Telegram

Деталі: ПС повідомляють, що над країною зараз нависла ракетна небезпека, оскільки зафіксовано зліт винищувача МіГ-31 з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області.

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Цей літак може нести аеробалістичної ракети "Кинджал".

Тривога поширилась на всі області приблизно о 20:50.

Оновлено: Уже в 21:10 тривоги почали потсупово скасовувати.

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Нагадаємо: Опівдні у п'ятницю у низці регіонів України також оголошували повітряну тривогу через зліт стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-22м3 у Росії, вона тривала 10 хвилин.