По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Пятница, 28 июля 2023, 21:15
На территории всей Украины объявлена воздушная тревога.
Источник: онлайн-карта воздушных тревог, Воздушные силы в Telegram
Детали: ВС сообщают, что над страной сейчас нависла ракетная опасность, поскольку зафиксирован взлет истребителя МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.
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Этот самолет может нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".
Тревога распространилась на все области примерно в 20:50.
Обновлено: Уже в 21:10 тревоги начали постепенно отменять.
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Напомним: В полдень в пятницу в ряде регионов Украины также объявляли воздушную тревогу из-за взлета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22м3 в России, она длилась 10 минут.