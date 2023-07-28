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По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Евгений КизиловПятница, 28 июля 2023, 21:15
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
ФОТО GETTY IMAGES

На территории всей Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: онлайн-карта воздушных тревог, Воздушные силы в Telegram

Детали: ВС сообщают, что над страной сейчас нависла ракетная опасность, поскольку зафиксирован взлет истребителя МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

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Этот самолет может нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Тревога распространилась на все области примерно в 20:50.

Обновлено: Уже в 21:10 тревоги начали постепенно отменять.

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Напомним: В полдень в пятницу в ряде регионов Украины также объявляли воздушную тревогу из-за взлета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22м3 в России, она длилась 10 минут.

Темы: воздушная тревога
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