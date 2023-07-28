Удар по Дніпру: влада міста повідомляє, що жертв нема, пожежу в СБУ – ліквідували

В результаті російського обстрілу центру Дніпра 28 липня жертв немає, наразі всі відповідні служби займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов, глава ОВА Сергій Лисак, ДСНС, омбудсмен Дмитро Лубінець

Пряма мова Філатова: "Високоточні п*дараси втретє вистрілили "Іскандерами" в порожню будівлю СБУ, а заодно і в житловий будинок поруч.

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У якому, на щастя, не було мешканців, бо це була "друга черга" під продаж.

Розвалили все навколо повністю. Загиблих немає".

Деталі: За словами Лисака, попередньо окупанти обстріляли місто двома "Іскандерами".

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Він додав, що ЖК "Женева" ще не було повністю введено в експлуатацію. Де не де, там переважно були будівельники.

Будівлю вже оглянули. Залишилося лише прибрати територію від наслідків ворожої атаки. Комунальні служби уже приступили до роботи.

Лубінець повідомив, що зруйновані верхні поверхи 12-поверхового ЖК, які, на щастя, були незаселені, тому великої кількості жертв вдалось уникнути.

Рятувальники вже ліквідували пожежу в адміністративній будівлі, тобто в СБУ.

Філатов також поскаржився на містян, які під час тривоги і одразу після вибуху були на місці події: "Ми, керівники, зобов'язані бути на місці прильоту в перші хвилини, а що роблять там сотні роззяв, коли ще звучить повітряна тривога, мені невідомо".

Раніше в МВС повідомили, що 5 людей були травмовані внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

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