Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по Дніпру: влада міста повідомляє, що жертв нема, пожежу в СБУ – ліквідували

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 липня 2023, 23:08
Удар по Дніпру: влада міста повідомляє, що жертв нема, пожежу в СБУ – ліквідували
фото з місця події, ДСНС

В результаті російського обстрілу центру Дніпра 28 липня жертв немає, наразі всі відповідні служби займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов, глава ОВА Сергій Лисак, ДСНС, омбудсмен Дмитро Лубінець 

Пряма мова Філатова: "Високоточні п*дараси втретє вистрілили "Іскандерами" в порожню будівлю СБУ, а заодно і в житловий будинок поруч.

Реклама:

У якому, на щастя, не було мешканців, бо це була "друга черга" під продаж.

Розвалили все навколо повністю. Загиблих немає".

Деталі: За словами Лисака, попередньо окупанти обстріляли місто двома "Іскандерами". 

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що ЖК "Женева" ще не було повністю введено в експлуатацію. Де не де, там переважно були будівельники. 

Будівлю вже оглянули. Залишилося лише прибрати територію від наслідків ворожої атаки. Комунальні служби уже приступили до роботи. 

Лубінець повідомив, що зруйновані верхні поверхи 12-поверхового ЖК, які, на щастя, були незаселені, тому великої кількості жертв вдалось уникнути. 

Рятувальники вже ліквідували пожежу в адміністративній будівлі, тобто в СБУ.

Філатов також поскаржився на містян, які під час тривоги і одразу після вибуху були на місці події: "Ми, керівники, зобов'язані бути на місці прильоту в перші хвилини, а що роблять там сотні роззяв, коли ще звучить повітряна тривога, мені невідомо".

Раніше в МВС повідомили, що 5 людей були травмовані внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

Нагадаємо: 

  • Ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.
  • За інформацією "Української правди", окупанти пошкодили новий ЖК в центрі міста, де багато квартир все ще були незаселеними. Джерела УП також повідомили, що будівля СБУ давно пустує.

Теми: Дніпрообстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі патрульні застрелили чоловіка, який чинив їм опір
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
Останні новини
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
Усі новини...
Реклама: