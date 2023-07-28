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Удар по Дніпру: влада міста повідомляє, що жертв нема, пожежу в СБУ – ліквідували

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 липня 2023, 23:08
Удар по Дніпру: влада міста повідомляє, що жертв нема, пожежу в СБУ – ліквідували
фото з місця події, ДСНС

В результаті російського обстрілу центру Дніпра 28 липня жертв немає, наразі всі відповідні служби займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов, глава ОВА Сергій Лисак, ДСНС, омбудсмен Дмитро Лубінець 

Пряма мова Філатова: "Високоточні п*дараси втретє вистрілили "Іскандерами" в порожню будівлю СБУ, а заодно і в житловий будинок поруч.

У якому, на щастя, не було мешканців, бо це була "друга черга" під продаж.

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Розвалили все навколо повністю. Загиблих немає".

Деталі: За словами Лисака, попередньо окупанти обстріляли місто двома "Іскандерами". 

Він додав, що ЖК "Женева" ще не було повністю введено в експлуатацію. Де не де, там переважно були будівельники. 

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Будівлю вже оглянули. Залишилося лише прибрати територію від наслідків ворожої атаки. Комунальні служби уже приступили до роботи. 

Лубінець повідомив, що зруйновані верхні поверхи 12-поверхового ЖК, які, на щастя, були незаселені, тому великої кількості жертв вдалось уникнути. 

Рятувальники вже ліквідували пожежу в адміністративній будівлі, тобто в СБУ.

Філатов також поскаржився на містян, які під час тривоги і одразу після вибуху були на місці події: "Ми, керівники, зобов'язані бути на місці прильоту в перші хвилини, а що роблять там сотні роззяв, коли ще звучить повітряна тривога, мені невідомо".

Раніше в МВС повідомили, що 5 людей були травмовані внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

Нагадаємо: 

  • Ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.
  • За інформацією "Української правди", окупанти пошкодили новий ЖК в центрі міста, де багато квартир все ще були незаселеними. Джерела УП також повідомили, що будівля СБУ давно пустує.

Теми: Дніпрообстрілвійна
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