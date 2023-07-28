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Удар по Днепру: власти города сообщают, что жертв нет, пожар в СБУ – ликвидировали

Алена МазуренкоПятница, 28 июля 2023, 23:08
Удар по Днепру: власти города сообщают, что жертв нет, пожар в СБУ – ликвидировали
фото с места происшествия, ГСЧС

В результате российского обстрела центра Днепра 28 июля жертв нет, сейчас все соответствующие службы занимаются ликвидацией последствий вражеской атаки.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов, глава ОГА Сергей Лысак, ГСЧС, омбудсмен Дмитрий Лубинец

Прямая речь Филатова: "Высокоточные п*дарасы в третий раз выстрелили "Искандерами" в пустующее здание СБУ, а заодно и в жилой дом рядом.

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В котором, к счастью, не было жильцов, потому что это была "вторая очередь" под продажу.

Развалили все вокруг полностью. Погибших нет".

Детали: По словам Лысака, предварительно оккупанты обстреляли город двумя "Искандерами".

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Он добавил, что ЖК "Женева" еще не был полностью введен в эксплуатацию. Где ни где, там преимущественно были строители.

Здание уже осмотрели. Осталось только убрать территорию от последствий вражеской атаки. Коммунальные службы уже приступили к работе.

Лубинец сообщил, что разрушены верхние этажи 12-этажного ЖК, которые, к счастью, были незаселены, поэтому большого количества жертв удалось избежать.

Спасатели уже ликвидировали пожар в административном здании, то есть в СБУ.

Филатов также пожаловался на горожан, которые во время тревоги и сразу после взрыва были на месте происшествия: "Мы, руководители, обязаны быть на месте прилета в первые минуты, а что делают там сотни зевак, когда еще звучит воздушная тревога, мне неизвестно".

Ранее в МВД сообщили, что 5 человек были травмированы в результате российского удара по многоэтажке в Днепре.

Напомним: 

  • Вечером 28 июля российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в центре Днепра.
  • По информации "Украинской правды", оккупанты повредили новый ЖК в центре города, где многие квартиры все еще были незаселенными. Источники УП также сообщили, что здание СБУ давно пустует.

Темы: Днепробстрелвойна
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