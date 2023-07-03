Підрив Каховської ГЕС: на ТОТ Херсонщини може виникнути епідемія – спротив
Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС і затоплення кладовищ, скотомогильника, біотермічної ями на ТОТ Херсонської області може виникнути епідемія.
Джерело Центр національного спротиву з посиланням на дані внутрішніх документів окупаційної адміністрації ТОТ Херсонської області
Деталі: У ЦНС зазначають, що на ТОТ Херсонщини, підтопленій внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, розташовано 12 кладовищ, один скотомогильник та біометрична (біотермічна яма).
"Підтоплення таких об’єктів може призвести до епідемій на тимчасово окупованих територіях", – додають у спротиві.
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Передісторія:
- Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.
- Гребля і машинна зала ГЕС були повністю зруйновані. ГЕС відновленню не підлягає.
- Підрив росіянами ГЕС сричинив затоплення низки територій, людські жертви та екологічну катастрофу.
- 26 червня жителів Херсона попередили, щоб вони не пили воду з-під крана − у місті триває дезінфекція мереж, вода наразі небезпечна для вживання.