Підрив Каховської ГЕС: на ТОТ Херсонщини може виникнути епідемія – спротив

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС і затоплення кладовищ, скотомогильника, біотермічної ями на ТОТ Херсонської області може виникнути епідемія.

Джерело Центр національного спротиву з посиланням на дані внутрішніх документів окупаційної адміністрації ТОТ Херсонської області

Деталі: У ЦНС зазначають, що на ТОТ Херсонщини, підтопленій внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, розташовано 12 кладовищ, один скотомогильник та біометрична (біотермічна яма).

"Підтоплення таких об’єктів може призвести до епідемій на тимчасово окупованих територіях", – додають у спротиві.

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