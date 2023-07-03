Підрив Каховської ГЕС: на ТОТ Херсонщини може виникнути епідемія – спротив

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС і затоплення кладовищ, скотомогильника, біотермічної ями на ТОТ Херсонської області може виникнути епідемія.

Джерело Центр національного спротиву з посиланням на дані внутрішніх документів окупаційної адміністрації ТОТ Херсонської області

Деталі: У ЦНС зазначають, що на ТОТ Херсонщини, підтопленій внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, розташовано 12 кладовищ, один скотомогильник та біометрична (біотермічна яма).

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"Підтоплення таких об’єктів може призвести до епідемій на тимчасово окупованих територіях", – додають у спротиві.

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