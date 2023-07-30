NYT: Пентагон придбає Україні термінали Starlink, які Маск не зможе відключати

Пентагон схвалив угоду з компанією SpaceX про покупку для України Starlink, які засновник компанії Ілон Маск не зможе відключати.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: У публікації йдеться, що у червні 2023 року очільник Міністерства оброни США Ллойд Остін схвалив угоду Пентагону про купівлю від 400 до 500 нових терміналів та послуг Starlink.

За словами двох джерел, ознайомлених з договором, Пентагон отримує контроль над налаштуваннями сигналів Starlink на території України, щоб нові пристрої мали можливість реалізувати поставлені цілі.

Реклама:

Як зазначається, це було зроблено для того, щоб забезпечити Україні термінали та послуги для виконання завдань без остраху переривання зв’язку.

Видання нагадує, що Маск відключав доступ до деяких терміналів Starlink в Україні.

За інформацією двох джерел, наприкінці 2022 року близько 1300 терміналів Starlink, придбаних через британського постачальника, перестали працювати в Україні після того, як уряд не мав змоги здійснити щомісячну оплату в розмірі $2500 за кожен.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, за даними видання, доступ до Starlink також змінювався залежно від ходу війни, оскільки Росія завойовувала території, а Україна виборювала їх повернення.

В залежності від того, як лінія фронту змінювалася, Маск використовував геолокації, щоб обмежити доступність Starlink на передовій.

"Це викликало проблеми. Коли восени українські війська спробували відбити і міста, зокрема Херсон, у районах, контрольованих Росією, для зв'язку їм знадобився доступ до Інтернету. Федоров та військові надіслали Маску та співробітникам SpaceX листи з проханням відновити сервіс у районах, де наступала армія ", – йдеться у статті NYT.

Як зазначається, зараз в Україні понад 42 000 терміналів Starlink використовуються військовими, лікарнями, підприємствами та гуманітарними організаціями.

Нагадаємо: Компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні під час війни країни з Росією.

Передісторія: