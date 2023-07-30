NYT: Пентагон придбає Україні термінали Starlink, які Маск не зможе відключати

Пентагон схвалив угоду з компанією SpaceX про покупку для України Starlink, які засновник компанії Ілон Маск не зможе відключати.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: У публікації йдеться, що у червні 2023 року очільник Міністерства оброни США Ллойд Остін схвалив угоду Пентагону про купівлю від 400 до 500 нових терміналів та послуг Starlink.

За словами двох джерел, ознайомлених з договором, Пентагон отримує контроль над налаштуваннями сигналів Starlink на території України, щоб нові пристрої мали можливість реалізувати поставлені цілі.

Як зазначається, це було зроблено для того, щоб забезпечити Україні термінали та послуги для виконання завдань без остраху переривання зв’язку.

Видання нагадує, що Маск відключав доступ до деяких терміналів Starlink в Україні.

За інформацією двох джерел, наприкінці 2022 року близько 1300 терміналів Starlink, придбаних через британського постачальника, перестали працювати в Україні після того, як уряд не мав змоги здійснити щомісячну оплату в розмірі $2500 за кожен.

Крім того, за даними видання, доступ до Starlink також змінювався залежно від ходу війни, оскільки Росія завойовувала території, а Україна виборювала їх повернення.

В залежності від того, як лінія фронту змінювалася, Маск використовував геолокації, щоб обмежити доступність Starlink на передовій.

"Це викликало проблеми. Коли восени українські війська спробували відбити і міста, зокрема Херсон, у районах, контрольованих Росією, для зв'язку їм знадобився доступ до Інтернету. Федоров та військові надіслали Маску та співробітникам SpaceX листи з проханням відновити сервіс у районах, де наступала армія ", – йдеться у статті NYT.

Як зазначається, зараз в Україні понад 42 000 терміналів Starlink використовуються військовими, лікарнями, підприємствами та гуманітарними організаціями.

Нагадаємо: Компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні під час війни країни з Росією.

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