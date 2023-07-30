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NYT: Пентагон придбає Україні термінали Starlink, які Маск не зможе відключати

"Українська правда"Неділя, 30 липня 2023, 03:18
NYT: Пентагон придбає Україні термінали Starlink, які Маск не зможе відключати
ФОТО: GETTY IMAGES

Пентагон схвалив угоду з компанією SpaceX про покупку для України Starlink, які засновник компанії Ілон Маск не зможе відключати.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: У публікації йдеться, що у червні 2023 року очільник Міністерства оброни США Ллойд Остін схвалив угоду Пентагону про купівлю від 400 до 500 нових терміналів та послуг Starlink.

За словами двох джерел, ознайомлених з договором, Пентагон отримує контроль над налаштуваннями сигналів Starlink на території України, щоб нові пристрої мали можливість реалізувати поставлені цілі.

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Як зазначається, це було зроблено для того, щоб забезпечити Україні термінали та послуги для виконання завдань без остраху переривання зв’язку.

Видання нагадує, що Маск відключав доступ до деяких терміналів Starlink в Україні.

За інформацією двох джерел, наприкінці 2022 року близько 1300 терміналів Starlink, придбаних через британського постачальника, перестали працювати в Україні після того, як уряд не мав змоги здійснити щомісячну оплату в розмірі $2500 за кожен.

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Крім того, за даними видання, доступ до Starlink також змінювався залежно від ходу війни, оскільки Росія завойовувала території, а Україна виборювала їх повернення.

В залежності від того,  як лінія фронту змінювалася, Маск використовував геолокації, щоб обмежити доступність Starlink на передовій.

"Це викликало проблеми. Коли восени українські війська спробували відбити і міста, зокрема Херсон, у районах, контрольованих Росією, для зв'язку їм знадобився доступ до Інтернету. Федоров та військові надіслали Маску та співробітникам SpaceX листи з проханням відновити сервіс у районах, де наступала армія ", – йдеться у статті NYT.

Як зазначається, зараз в Україні понад 42 000 терміналів Starlink використовуються військовими, лікарнями, підприємствами та гуманітарними організаціями.

Нагадаємо: Компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні під час війни країни з Росією.

Передісторія

  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив Ілона Маска надаи Україні "Starlink" – Маск відгукнувся і вже 28 лютого Україна отримала перші станції супутникового інтернету, поставки яких продовжилися в березні. 
  • Завдяки обладнанню Starlink у Київській області після виходу російської армії звідти вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та Романівки.
  • 20 квітня Федоров повідомив, що регулятор дозволив використовувати термінали Starlink усім категоріям користувачів, а не лише критичній інфраструктурі.
  • На початку травня SpaceX дозволила переносити комплекти абонентського обладнання супутникового інтернету Starlink з одного місця до іншого.
  • Відключення мобільного зв'язку та інтернету – це один із методів Росії при спробі окупації, щоб створити інформаційний вакуум на певній території та ввести людей в оману за допомогою російської пропаганди.

Теми: інтернетМасквійна
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