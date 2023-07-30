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NYT: Пентагон приобретет Украине терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать

"Украинская правда"Воскресенье, 30 июля 2023, 03:18
NYT: Пентагон приобретет Украине терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать
ФОТО: GETTY IMAGES

Пентагон одобрил соглашение с компанией SpaceX о покупке для Украины Starlink, которые основатель компании Илон Маск не сможет отключать.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники

Детали: В публикации говорится, что в июне 2023 года глава Министерства обороны США Ллойд Остин одобрил соглашение Пентагона о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink.

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По словам двух источников, ознакомленных с договором, Пентагон получает контроль над настройками сигналов Starlink на территории Украины, чтобы новые устройства имели возможность реализовать поставленные цели.

Как отмечается, это было сделано для того, чтобы обеспечить Украине терминалы и услуги для выполнения задач без боязни прерывания связи.

Издание напоминает, что Маск отключал доступ к некоторым терминалам Starlink в Украине.

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По информации двух источников, в конце 2022 года около 1300 терминалов Starlink, приобретенных через британского поставщика, перестали работать в Украине после того, как правительство не смогло осуществить ежемесячную оплату в размере $2500 за каждый.

Кроме того, по данным издания, доступ к Starlink также менялся в зависимости от хода войны, поскольку Россия завоевывала территории, а Украина боролась за их возвращение.

В зависимости от того, как линия фронта менялась, Маск использовал геолокации, чтобы ограничить доступность Starlink на передовой.

"Это вызвало проблемы. Когда осенью украинские войска попытались отбить и города, в частности Херсон, в районах, контролируемых Россией, для связи им понадобился доступ к Интернету. Федоров и военные направили Маску и сотрудникам SpaceX письма с просьбой восстановить сервис в районах, где наступала армия", – говорится в статье NYT.

Как отмечается, сейчас в Украине более 42 000 терминалов Starlink используются военными, больницами, предприятиями и гуманитарными организациями.

Напомним: Компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе во время войны страны с Россией.

Предыстория:

  • После полномасштабного вторжения России в Украину украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил Илона Маска предоставить Украине "Starlink" – Маск откликнулся и уже 28 февраля Украина получила первые станции спутникового интернета, поставки которых продолжились в марте.
  • Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области после выхода российской армии оттуда удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и Романовки.
  • 20 апреля Федоров сообщил, что регулятор позволил использовать терминалы Starlink всем категориям пользователей, а не только критической инфраструктуре.
  • В начале мая SpaceX разрешила переносить комплекты абонентского оборудования спутникового интернет Starlink с одного места в другое.
  • Отключение мобильной связи и интернета – это один из методов России при попытке оккупации, чтобы создать информационный вакуум на определенной территории и ввести людей в заблуждение с помощью российской пропаганды.

Темы: интернетМасквойна
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