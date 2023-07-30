Медведев угрожает ядерным оружием в случае успеха контрнаступления Украины

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прямо угрожает использованием ядерного оружия в случае успеха украинского контрнаступления.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: По словам Медведева, российские оккупанты, отражая контрнаступление мифического "коллективного врага", якобы не только защищают "граждан России и нашу землю", но и "предотвращают мировой конфликт".

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Дословно: "Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось, и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия.

Другого выхода просто не останется.

Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару".

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Справка: С 2014 года Россия проводила гибридную агрессию против Украины, оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В феврале 2022 года РФ начала открытое полномасштабное вторжение, захватив также часть Херсонской и Запорожской областей. 5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Таким образом, оккупированный Крым и эти территории РФ безосновательно считает частью своей страны.

С того времени Украина уже освободила часть своей территории, которая была оккупирована и "присвоена" Россией. Украина не раз заявляла, что будет освобождать от захватчиков всю свою территорию в международно признанных границах.

Предыстория: