Медведев угрожает ядерным оружием в случае успеха контрнаступления Украины

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прямо угрожает использованием ядерного оружия в случае успеха украинского контрнаступления.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: По словам Медведева, российские оккупанты, отражая контрнаступление мифического "коллективного врага", якобы не только защищают "граждан России и нашу землю", но и "предотвращают мировой конфликт".

Дословно: "Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось, и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия.

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Другого выхода просто не останется.

Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару".

Справка: С 2014 года Россия проводила гибридную агрессию против Украины, оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В феврале 2022 года РФ начала открытое полномасштабное вторжение, захватив также часть Херсонской и Запорожской областей. 5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Таким образом, оккупированный Крым и эти территории РФ безосновательно считает частью своей страны.

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С того времени Украина уже освободила часть своей территории, которая была оккупирована и "присвоена" Россией. Украина не раз заявляла, что будет освобождать от захватчиков всю свою территорию в международно признанных границах.

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