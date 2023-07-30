Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев угрожает ядерным оружием в случае успеха контрнаступления Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 18:19
Медведев угрожает ядерным оружием в случае успеха контрнаступления Украины
Дмитрий Медведев, фото: AFP via Getty Images

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прямо угрожает использованием ядерного оружия в случае успеха украинского контрнаступления.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: По словам Медведева, российские оккупанты, отражая контрнаступление мифического "коллективного врага", якобы не только защищают "граждан России и нашу землю", но и "предотвращают мировой конфликт".

Дословно: "Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось, и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия.

Реклама:

Другого выхода просто не останется.

Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару".

Справка: С 2014 года Россия проводила гибридную агрессию против Украины, оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В феврале 2022 года РФ начала открытое полномасштабное вторжение, захватив также часть Херсонской и Запорожской областей. 5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Таким образом, оккупированный Крым и эти территории РФ безосновательно считает частью своей страны.

ВИДЕО ДНЯ

С того времени Украина уже освободила часть своей территории, которая была оккупирована и "присвоена" Россией. Украина не раз заявляла, что будет освобождать от захватчиков всю свою территорию в международно признанных границах.

Предыстория:

  • Медведев уже не раз угрожал миру "ядерным апокалипсисом". В сентябре он заявлял, что заявка Украины в НАТО ускорит начало Третьей мировой войны.
  • В начале июля Медведев снова начал пугать мир ядерным апокалипсисом, но также заявил, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все требования России.
  • 11 июля Медведев, подытоживая результаты саммита НАТО в Вильнюсе, заявил, что "Третья мировая все ближе".

Темы: Медведевядерное оружиеконтрнаступлениеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны достигли тактически значимых успехов на западе Запорожской области – ISW

"Не будем стесняться снова пойти в Конгресс" – Белый дом о дополнительных средствах для Украины

Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории военнообязанных

Ермак заявил, что Украина начала переговоры по "гарантиям безопасности" с Британией

В Раду вызывают главу ЦИК из-за ситуации с членом комиссии в Голливуде

видеоЕсть ли "хорошие русские" и чем опасен Дудь: ССО приоткрыли секреты своих ИПСО

Все новости...
Медведев
Медведеву кажется, что Россия уже воюет с НАТО
Медведев снова "предсказывает" приближение Третьей мировой
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
Последние новости
05:54
На Херсонщине оккупанты планируют провести "ревизию" имущества украинцев – сопротивление
05:02
Силы обороны достигли тактически значимых успехов на западе Запорожской области – ISW
04:24
Оккупанты говорят о работе ПВО "над разными районами" Крыма
04:12
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики
03:44
Грозев: "Через полгода либо Пригожин будет мертв, либо произойдет второй переворот"
03:18
дополнено, обновлено от 01:52Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
02:32
ОбновленоТрем областям угрожали вражеские БпЛА – воздушники
01:28
Ермак о поддержке Формулы мира Зеленского: "Уже 58 стран с нами"
00:58
"Не будем стесняться снова пойти в Конгресс" – Белый дом о дополнительных средствах для Украины
00:18
Враг атаковал 6 громад Сумщины, сбрасывал мины
Все новости...
Реклама: