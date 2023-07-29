У ЗСУ повідомили про успішний удар по Чонгарському мосту
Сили оборони у суботу зранку успішно завдали удару по Чонгарському мосту.
Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ, телеграм-канал "Крымский ветер"
Дослівно СтратКом: "Сили оборони України успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023".
Деталі: За даними телеграм-каналу "Крымский ветер", інформацію в російських пабліках про пошкодження Чонгарського мосту "підтверджують російські туристи, які поїхали за новими відчуттями сухопутним коридором до Криму".
На оприлюдненому скріншоті користувачі пишуть, що чонгарський міст перекритий через пошкодження, окупанти направляють автомобілі в об’їзд.
Що передувало: Раніше в суботу колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що минулої ночі Сили оборони нібито намагалися зруйнувати залізницю між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.
Передісторія:
- У четвер 22 червня окупанти заявили про обстріл моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.
- Спочатку так званий "міністр транспорту Криму" Микола Лукашенко заявив, що на повне відновлення Чонгарського мосту піде кілька тижнів. Згодом колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу виявилися серйознішими і міст не відновлять через 15-20 днів.
- Через це окупанти на певний час припиняли автобусне сполучення між Кримом та Генічеськом Херсонщини.