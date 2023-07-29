У ЗСУ повідомили про успішний удар по Чонгарському мосту

ілюстративне фото з Telegram колаборанта Сальдо: Чонгарський міст після удару ЗСУ 22 червня

Сили оборони у суботу зранку успішно завдали удару по Чонгарському мосту.

Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ, телеграм-канал "Крымский ветер"

Дослівно СтратКом: "Сили оборони України успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023".

Деталі: За даними телеграм-каналу "Крымский ветер", інформацію в російських пабліках про пошкодження Чонгарського мосту "підтверджують російські туристи, які поїхали за новими відчуттями сухопутним коридором до Криму".

На оприлюдненому скріншоті користувачі пишуть, що чонгарський міст перекритий через пошкодження, окупанти направляють автомобілі в об’їзд.

Що передувало: Раніше в суботу колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що минулої ночі Сили оборони нібито намагалися зруйнувати залізницю між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

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