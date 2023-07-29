У ЗСУ повідомили про успішний удар по Чонгарському мосту

ілюстративне фото з Telegram колаборанта Сальдо: Чонгарський міст після удару ЗСУ 22 червня

Сили оборони у суботу зранку успішно завдали удару по Чонгарському мосту.

Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ, телеграм-канал "Крымский ветер"

Дослівно СтратКом: "Сили оборони України успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023".

Деталі: За даними телеграм-каналу "Крымский ветер", інформацію в російських пабліках про пошкодження Чонгарського мосту "підтверджують російські туристи, які поїхали за новими відчуттями сухопутним коридором до Криму".

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На оприлюдненому скріншоті користувачі пишуть, що чонгарський міст перекритий через пошкодження, окупанти направляють автомобілі в об’їзд.

Що передувало: Раніше в суботу колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що минулої ночі Сили оборони нібито намагалися зруйнувати залізницю між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

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