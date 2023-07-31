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Захисники за тиждень звільнили 12,6 кв. км на півдні і 2 кв. км на Бахмутському напрямку − Маляр

Ірина БалачукПонеділок, 31 липня 2023, 08:58
Захисники за тиждень звільнили 12,6 кв. км на півдні і 2 кв. км на Бахмутському напрямку − Маляр
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої, але за минулий тиждень Сили оборони змогли звільнити ще 14,6 кв. км території.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Протягом минулого тижня на цих напрямках між нашими та ворожими військами відбулось понад 170 боїв".

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Деталі: За словами заступниці міністра оборони, на Куп’янському напрямку окупанти намагалися штурмувати і шукати слабкі місця в українській обороні. Зокрема, активно наступали в районах південніше Новоселівського. Росіяни хотіли витіснити українські підрозділи за бар’єрний рубіж річки Оскіл, але успіху не мали. Маляр підкреслила, що сили оборони потужно стримують ворожі війська.

На Лиманському напрямку окупанти намагалися витіснити українські війська в районі Серебрянського лісу, але безсуспішно.

На Бахмутському напрямку російські загарбники протягом тижня всіма силами намагався зупинити український наступ, але оборонці поступово просувались і за тиждень звільнили 2 кв.км.

Загалом, за словами Маляр, звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 37 кв.км.
 
На Авдіївському, Мар’їнському напрямках окупанти намагались наступати, щоб встановити повний контроль над Мар’їнкою та оточити Авдіївку, але успіху не мали.

На Півдні Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Маляр підкреслила, що оборонці мали успіх на напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області, українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

Захисники за тиждень звільнили 12,6 кв. км. Загалом на Півдні оборонці України уже відвоювали 204,7 кв. км. Наразі на цих територіях тривають заходи з розмінування.

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Теми: УкраїнавійнаБахмутдеокупація
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