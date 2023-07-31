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Защитники за неделю освободили 12,6 кв. км на юге и 2 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр

Ирина БалачукПонедельник, 31 июля 2023, 08:58
Защитники за неделю освободили 12,6 кв. км на юге и 2 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
Фото иллюстративный с Facebook Генштаба ВСУ

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои, но за прошедшую неделю Силы обороны смогли освободить еще 14,6 кв. км территории.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

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На прошлой неделе на этих направлениях между нашими и вражескими войсками произошло более 170 боев".

Детали: По словам заместителя министра обороны, на Купянском направлении оккупанты пытались штурмовать и искать слабые места в украинской обороне. В частности, активно наступали в районах южнее Новоселовского. Россияне хотели вытеснить украинские подразделения за барьерный рубеж реки Оскол, но успеха не имели. Маляр подчеркнула, что силы обороны мощно сдерживают вражеские войска.

На Лиманском направлении оккупанты пытались вытеснить украинские войска в районе Серебрянского леса, но безуспешно.

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На Бахмутском направлении российские захватчики в течение недели всеми силами пытались остановить украинское наступление, но защитники постепенно продвигались и за неделю освободили 2 кв.км.

В общей сложности, по словам Маляр, освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 37 кв.км.

На Авдеевском, Марьинском направлениях оккупанты пытались наступать, чтобы установить полный контроль над Марьинкой и окружить Авдеевку, но успеха не имели.

На Юге Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Маляр подчеркнула, что защитники имели успех на направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области, украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах.

Защитники за неделю освободили 12,6 кв. км. В общем на Юге защитники Украины уже отвоевали 204,7 кв. км. В настоящее время на этих территориях проходят мероприятия по разминированию.

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Темы: УкраинавойнаБахмутдеоккупация
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