Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розповіло, як підсудний 2 роки збирав "пояс шахіда"

Валентина РоманенкоПонеділок, 31 липня 2023, 11:24
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розповіло, як підсудний 2 роки збирав пояс шахіда
ІГОР ГУМЕНЮК. ФОТО ОЛЕКСАНДРА БЕССАРАБА

Державне бюро розслідувань стверджує, що обвинувачений у загибелі нацгвардійців колишній боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк кустарним способом 2 роки готував вибухівку для втечі з-під варти.

Джерело: радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Виявилося, що сам підозрюваний, коли перебував у Київському СІЗО, йому впродовж 2 років невеличкими порціями передавали під виглядом ліків речовини, які стали основою до того, що він виготовив вибухівку, з якою, власне, і потрапив до Шевченківського суду.

Він готувався до втечі тривалий час, спільники передавали йому в слідчий ізолятор вибухівку невеликими частинами.. Він кустарно зміг виготовити так званий "пояс шахіда" і кілька саморобних вибухових пристроїв.

Слідство припускає, що він планував їх підірвати у приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку. Але це йому не вдалося. Це призвело до інших трагічних наслідків (він позбувся життя)".

Деталі: Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру пʼяти правоохоронцям, внаслідок чиєї службової недбалості, за даними слідства, загинув підозрюваний Гуменюк, який встиг поранити вибуховими пристроями кілька поліцейських.

Правоохоронці встановили, що під час перебування в СІЗО та перевезення підозрюваного до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі.

У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду.

Наразі п’ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру. Три працівника СІЗО підозрюються у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Два військовослужбовця НГУ підозрюються у порушенні статутних правил вартової служби за ст. 418 ч.3. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Передісторія:

  • 5 липня в Шевченківському райсуді Києва стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє – були поранені.
  • Підозрюваним у скоєнні вибуху є колишній боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк, обвинувачений у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року.
  • Він від 2015 року перебував у СІЗО, і того дня суд проводив чергове засідання у його справі. Гуменюк загинув під час подій у суді.
  • Адвокат Гуменюка заявив, що його підзахисний почувався морально зламаним і просив відпустити його воювати, але навряд чи міг сам себе підірвати.
  • Прокуратура запевнила, що докладала максимум зусиль для забезпечення швидкого та всебічного розгляду справи про смерть нацгвардійців від вибуху гранати 2015 року, в якій підозрювався Ігор Гуменюк.
  • Кримінальне провадження щодо вибухів у суді розслідують працівники ДБР.

Теми: КиїввибухсудДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Київ
Не тільки тризуб: монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати
Вибух у Шевченківському суді: правоохоронців підозрюють у недбалості й порушенні правил
Путін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
Останні новини
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
Усі новини...
Реклама: