Взрывы в Шевченковском суде: ГБР рассказало, как подсудимый 2 года собирал "пояс шахида"
Государственное бюро расследований утверждает, что обвиняемый в гибели нацгвардейцев бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк кустарным способом 2 года готовил взрывчатку для побега из-под стражи.
Источник: советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "Оказалось, что сам подозреваемый, когда находился в Киевском СИЗО, ему в течение 2 лет небольшими порциями передавали под видом лекарств вещества, которые стали основой для того, что он изготовил взрывчатку, с которой, собственно, и попал в Шевченковский суд.
Он готовился к побегу длительное время, сообщники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями. Он кустарно смог изготовить так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств.
Следствие предполагает, что он планировал их взорвать в помещении суда и убежать, используя панику. Но это ему не удалось. Это привело к другим трагическим последствиям (он лишился жизни)".
Детали: Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении пяти правоохранителям, в результате чьей служебной халатности, по данным следствия, погиб подозреваемый Гуменюк, который успел ранить взрывными устройствами несколько полицейских.
Правоохранители установили, что во время пребывания в СИЗО и перевозки подозреваемого в суд ответственные должностные лица ГУ "Киевский следственный изолятор" и Нацгвардии не проводили его личный обыск и не проверяли вещи.
В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ, в частности гексогена. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда.
Сейчас пятерым правоохранителям сообщено о подозрении. Три работника СИЗО подозреваются в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Два военнослужащих НГУ подозреваются в нарушении уставных правил караульной службы по ст. 418 ч.3. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Предыстория:
- 5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое - были ранены.
- Подозреваемым в совершении взрыва является бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года.
- Он с 2015 года находился в СИЗО, и в тот день суд проводил очередное заседание по его делу. Гуменюк погиб во время событий в суде.
- Адвокат Гуменюка заявил, что его подзащитный чувствовал себя морально сломленным и просил отпустить его воевать, но вряд ли мог сам себя взорвать.
- Прокуратура заверила, что прилагала максимум усилий для обеспечения быстрого и всестороннего рассмотрения дела о смерти нацгвардейцев от взрыва гранаты 2015 года, в котором подозревался Игорь Гуменюк.
- Уголовное производство по взрывам в суде расследуют работники ГБР.