Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрывы в Шевченковском суде: ГБР рассказало, как подсудимый 2 года собирал "пояс шахида"

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 июля 2023, 11:24
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР рассказало, как подсудимый 2 года собирал пояс шахида
ИГОРЬ ГУМЕНЮК. ФОТО АЛЕКСАНДРА БЕССАРАБА

Государственное бюро расследований утверждает, что обвиняемый в гибели нацгвардейцев бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк кустарным способом 2 года готовил взрывчатку для побега из-под стражи.

Источник: советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Оказалось, что сам подозреваемый, когда находился в Киевском СИЗО, ему в течение 2 лет небольшими порциями передавали под видом лекарств вещества, которые стали основой для того, что он изготовил взрывчатку, с которой, собственно, и попал в Шевченковский суд.

Он готовился к побегу длительное время, сообщники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями. Он кустарно смог изготовить так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств.

Реклама:

Следствие предполагает, что он планировал их взорвать в помещении суда и убежать, используя панику. Но это ему не удалось. Это привело к другим трагическим последствиям (он лишился жизни)".

Детали: Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении пяти правоохранителям, в результате чьей служебной халатности, по данным следствия, погиб подозреваемый Гуменюк, который успел ранить взрывными устройствами несколько полицейских.

Правоохранители установили, что во время пребывания в СИЗО и перевозки подозреваемого в суд ответственные должностные лица ГУ "Киевский следственный изолятор" и Нацгвардии не проводили его личный обыск и не проверяли вещи.

ВИДЕО ДНЯ

В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ, в частности гексогена. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда.

Сейчас пятерым правоохранителям сообщено о подозрении. Три работника СИЗО подозреваются в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Два военнослужащих НГУ подозреваются в нарушении уставных правил караульной службы по ст. 418 ч.3. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Предыстория:

  • 5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое - были ранены.
  • Подозреваемым в совершении взрыва является бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года.
  • Он с 2015 года находился в СИЗО, и в тот день суд проводил очередное заседание по его делу. Гуменюк погиб во время событий в суде.
  • Адвокат Гуменюка заявил, что его подзащитный чувствовал себя морально сломленным и просил отпустить его воевать, но вряд ли мог сам себя взорвать.
  • Прокуратура заверила, что прилагала максимум усилий для обеспечения быстрого и всестороннего рассмотрения дела о смерти нацгвардейцев от взрыва гранаты 2015 года, в котором подозревался Игорь Гуменюк.
  • Уголовное производство по взрывам в суде расследуют работники ГБР.

Темы: КиеввзрывсудГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоНа острове Змеиный установили пограничный знак вместо уничтоженного оккупантами

Украина достигла "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении – NYT

Снос 200-летней усадьбы на Подоле: Кличко инициирует ряд шагов

В Одессе открыли несколько пляжей

видеоСБУ показала уничтожение редкого российского "Терминатора-2"

картаВ Кривом Роге прогремели взрывы, в части областей тревога

Все новости...
Киев
Не только трезубец: монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать
Взрыв в Шевченковском суде: правоохранителей подозревают в халатности и нарушении правил
Путин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
Последние новости
21:01
видеоНа острове Змеиный установили пограничный знак вместо уничтоженного оккупантами
20:32
Украина достигла "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении – NYT
20:13
Польша развернула новую группировку на границе с Беларусью
19:43
фото, видеоУкраинские спасатели начали работы в Словении, пострадавшей от наводнений
19:22
Вице-премьер Британии: ИИ может иметь большее влияние, чем промышленная революция
19:10
Силы обороны имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области – сводка Генштаба
19:00
В России заявили об атаке украинского беспилотника в Белгородской области
18:38
НБУ увеличил продажу валюты из резервов до более 469 миллионов долларов
18:23
исправленоУкраинская ПВО уже сбила 14 "Кинжалов" и более 20 других баллистических ракет – Воздушные силы
17:57
В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали Эйфелеву башню
Все новости...
Реклама: