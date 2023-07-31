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Взрывы в Шевченковском суде: ГБР рассказало, как подсудимый 2 года собирал "пояс шахида"

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 июля 2023, 11:24
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР рассказало, как подсудимый 2 года собирал пояс шахида
ИГОРЬ ГУМЕНЮК. ФОТО АЛЕКСАНДРА БЕССАРАБА

Государственное бюро расследований утверждает, что обвиняемый в гибели нацгвардейцев бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк кустарным способом 2 года готовил взрывчатку для побега из-под стражи.

Источник: советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Оказалось, что сам подозреваемый, когда находился в Киевском СИЗО, ему в течение 2 лет небольшими порциями передавали под видом лекарств вещества, которые стали основой для того, что он изготовил взрывчатку, с которой, собственно, и попал в Шевченковский суд.

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Он готовился к побегу длительное время, сообщники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями. Он кустарно смог изготовить так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств.

Следствие предполагает, что он планировал их взорвать в помещении суда и убежать, используя панику. Но это ему не удалось. Это привело к другим трагическим последствиям (он лишился жизни)".

Детали: Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении пяти правоохранителям, в результате чьей служебной халатности, по данным следствия, погиб подозреваемый Гуменюк, который успел ранить взрывными устройствами несколько полицейских.

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Правоохранители установили, что во время пребывания в СИЗО и перевозки подозреваемого в суд ответственные должностные лица ГУ "Киевский следственный изолятор" и Нацгвардии не проводили его личный обыск и не проверяли вещи.

В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ, в частности гексогена. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда.

Сейчас пятерым правоохранителям сообщено о подозрении. Три работника СИЗО подозреваются в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Два военнослужащих НГУ подозреваются в нарушении уставных правил караульной службы по ст. 418 ч.3. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Предыстория:

  • 5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое - были ранены.
  • Подозреваемым в совершении взрыва является бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года.
  • Он с 2015 года находился в СИЗО, и в тот день суд проводил очередное заседание по его делу. Гуменюк погиб во время событий в суде.
  • Адвокат Гуменюка заявил, что его подзащитный чувствовал себя морально сломленным и просил отпустить его воевать, но вряд ли мог сам себя взорвать.
  • Прокуратура заверила, что прилагала максимум усилий для обеспечения быстрого и всестороннего рассмотрения дела о смерти нацгвардейцев от взрыва гранаты 2015 года, в котором подозревался Игорь Гуменюк.
  • Уголовное производство по взрывам в суде расследуют работники ГБР.

Темы: КиеввзрывсудГБР
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