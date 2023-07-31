З-під завалів будинку у Кривому Розі дістали ще 3 тіла: серед них дитина

Тіла загиблих від рук росіян. ФОТО З TELEGRAM "ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ. КРИВИЙ РІГ"

Кількість загиблих у Кривому Розі зросла − з-під завалів рятувальники дістали ще 3 тіла, серед яких дитина. Таким чином, заглом російська атака забрала життя 4 людей.

Джерело: місцеве видання "Перший міський. Кривий Ріг" з місця події, ДСНС у Facebook, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в коментарі місцевим ЗМІ

Оновлено о 13:45: За словами Вілкула, станом на обідню пору, у результаті російського ракетного удару 4 людини загинули, зокрема, 2 чоловіків і родина − мати 45 років і дівчинка 10 років.

Ще 53 людини дістали поранення, з них 3 дитини. Троє постраждалих у важкому стані, один − у надважкому стані.

Спершу з-під завалів дістали тіло дівчини Фото з telegram "Перший міський. Кривий ріг"

Деталі: Раніше "Перший міський. Кривий Ріг" повідомив, що ранкова атака росіян забрала життя 5 криворіжців.

Згодом дістали тіла ще 2 криворіжців Фото з telegram "Перший міський. Кривий ріг"

Водночас ДСНС станом на 12:30 повідомляли про 4 загиблих та 43 постраждалих.

За словами голови Дніпропетровської ОВ Сергія Лисака, рятувальники дістали тіла чоловіка, жінки та дитини віком близько 10 років.

За даними "Першого міського. Кривий Ріг", зокрема, загинула 10-річна дівчинка. Вона разом з матір’ю жила на 8 поверсі будинку, куди вранці прилетів ворожий снаряд. Загинули обоє.



Також зазначалося, що підрозділи ДСНС врятували 3 людини, з них дитину 2013 р.н., евакуювали 30 осіб. Роботи з розбору завалів тривають.

Фото з Telegram Сергія Лисака

Раніше керівник МВС Ігор Клименко повідомляв, що під завалами ще шукають 5-7 людей, за даними голови Ради оборони міста Олександра Вілкула − шукають щонайменше 8 людей.

Фото з Telegram Сергія Лисака

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