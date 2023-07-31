З-під завалів будинку у Кривому Розі дістали ще 3 тіла: серед них дитина
Кількість загиблих у Кривому Розі зросла − з-під завалів рятувальники дістали ще 3 тіла, серед яких дитина. Таким чином, заглом російська атака забрала життя 4 людей.
Джерело: місцеве видання "Перший міський. Кривий Ріг" з місця події, ДСНС у Facebook, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в коментарі місцевим ЗМІ
Оновлено о 13:45: За словами Вілкула, станом на обідню пору, у результаті російського ракетного удару 4 людини загинули, зокрема, 2 чоловіків і родина − мати 45 років і дівчинка 10 років.
Ще 53 людини дістали поранення, з них 3 дитини. Троє постраждалих у важкому стані, один − у надважкому стані.
Деталі: Раніше "Перший міський. Кривий Ріг" повідомив, що ранкова атака росіян забрала життя 5 криворіжців.
Водночас ДСНС станом на 12:30 повідомляли про 4 загиблих та 43 постраждалих.
За словами голови Дніпропетровської ОВ Сергія Лисака, рятувальники дістали тіла чоловіка, жінки та дитини віком близько 10 років.
За даними "Першого міського. Кривий Ріг", зокрема, загинула 10-річна дівчинка. Вона разом з матір’ю жила на 8 поверсі будинку, куди вранці прилетів ворожий снаряд. Загинули обоє.
Також зазначалося, що підрозділи ДСНС врятували 3 людини, з них дитину 2013 р.н., евакуювали 30 осіб. Роботи з розбору завалів тривають.
Раніше керівник МВС Ігор Клименко повідомляв, що під завалами ще шукають 5-7 людей, за даними голови Ради оборони міста Олександра Вілкула − шукають щонайменше 8 людей.
Передісторія:
- Вранці 31 липня пролунали вибухи у Кривому Розі – росіяни завдали по місту ракетного удару, поцілили у житлову багатоповерхівку.
- Росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад. Спершу повідомлялося, що двоє мешканців загинули, 34 дістали поранення. Триває розбір завалів, під ними можуть бути люди.
- Також вранці 31 липня російські війська обстріляли з "Градів" центр Херсона, у результаті чого загинув мирний мешканець та ще 4 цивільних дістали поранення. Загиблий і поранені є працівниками комунального підприємства Херсонської міської ради.