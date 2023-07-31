Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли еще 3 тела: среди них ребенок
Число погибших в Кривом Роге возросло – из-под завалов спасатели достали еще 3 тела, среди которых ребенок. Таким образом, всего российская атака унесла жизни 4 человек.
Источник: местное издание "Первый городской. Кривой Рог" с места происшествия, ГСЧС в Facebook, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в комментарии местным СМИ
Обновлено в 13:45: По словам Вилкула, по состоянию на обед, в результате российского ракетного удара 4 человека погибли, в том числе 2 мужчин и семья − мать 45 лет и девочка 10 лет.
Еще 53 человека получили ранения, из них 3 ребенка. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, один – в очень тяжелом состоянии.
Детали: Ранее "Первый городской. Кривой Рог" сообщал, что утренняя атака россиян унесла жизни 5 криворожцев.
Вместе с тем ГСЧС по состоянию на 12:30 сообщало о 4 погибших и 43 пострадавших.
По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, спасатели достали тела мужчины, женщины и ребенка в возрасте около 10 лет.
По данным "Первого городского. Кривой Рог", погибла 10-летняя девочка. Она вместе с матерью жила на 8 этаже дома, куда утром прилетел вражеский снаряд. Погибли обе.
Также отмечалось, что подразделения ГСЧС спасли 3 человека, из них ребенка 2013 г.р., эвакуировали 30 человек. Работы по разбору завалов продолжаются.
Ранее руководитель МВД Игорь Клименко сообщал, что под завалами еще ищут 5-7 человек, по данным главы Совета обороны города Александра Вилкула – ищут по меньшей мере 8 человек.
Предыстория:
- Утром 31 ибля раздались взрывы в Кривом Роге – россияне нанесли по городу ракетный удар, попали в жилую многоэтажку.
- Россияне атаковали Кривой Рог двумя баллистическими ракетами: одна попала в жилую многоэтажку, другая – в учебное заведение. Сначала сообщалось, что двое жителей погибли, 34 получили ранения. Продолжается разбор завалов, под ними могут находиться люди.
- Также утром 31 июля российские войска обстреляли из "Градов" центр Херсона, в результате чего погиб мирный житель и еще 4 гражданских получили ранения. Погибший и раненые являются работниками коммунального предприятия Херсонского городского совета.