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Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли еще 3 тела: среди них ребенок

Ирина БалачукПонедельник, 31 июля 2023, 13:50
Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли еще 3 тела: среди них ребенок
Тела погибших от рук россиян. ФОТО С TELEGRAM "ПЕРВЫЙ ГОРОДСКИЙ. КРИВОЙ РОГ"

Число погибших в Кривом Роге возросло – из-под завалов спасатели достали еще 3 тела, среди которых ребенок. Таким образом, всего российская атака унесла жизни 4 человек.

Источник: местное издание "Первый городской. Кривой Рог" с места происшествия, ГСЧС в Facebook, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в комментарии местным СМИ

Обновлено в 13:45: По словам Вилкула, по состоянию на обед, в результате российского ракетного удара 4 человека погибли, в том числе 2 мужчин и семья − мать 45 лет и девочка 10 лет.

Еще 53 человека получили ранения, из них 3 ребенка. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, один – в очень тяжелом состоянии.

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Сначала из-под завалов извлекли тело девушки
ФОТО С TELEGRAM "ПЕРВЫЙ ГОРОДСКИЙ. КРИВОЙ РОГ"

Детали: Ранее "Первый городской. Кривой Рог" сообщал, что утренняя атака россиян унесла жизни 5 криворожцев. 

 
Позже достали тела еще 2 криворожан
ФОТО С TELEGRAM "ПЕРВЫЙ ГОРОДСКИЙ. КРИВОЙ РОГ"

Вместе с тем ГСЧС по состоянию на 12:30 сообщало о 4 погибших и 43 пострадавших.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, спасатели достали тела мужчины, женщины и ребенка в возрасте около 10 лет.

ВИДЕО ДНЯ

По данным "Первого городского. Кривой Рог", погибла 10-летняя девочка. Она вместе с матерью жила на 8 этаже дома, куда утром прилетел вражеский снаряд. Погибли обе. 

Также отмечалось, что подразделения ГСЧС спасли 3 человека, из них ребенка 2013 г.р., эвакуировали 30 человек. Работы по разбору завалов продолжаются.

 
Фото Из Telegram СергЕя ЛЫсака

Ранее руководитель МВД Игорь Клименко сообщал, что под завалами еще ищут 5-7 человек, по данным главы Совета обороны города Александра Вилкула – ищут по меньшей мере 8 человек. 

 
Фото Из Telegram СергЕя ЛЫсака

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Темы: Кривой Рогракетный ударжертвы
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