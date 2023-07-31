Удар по Кривому Рогу: у лікарні розповіли про стан поранених
До Криворізької мiської клінічної лiкарні №2 надійшло 20 поранених внаслідок російського удару по багатоповерхівці 31 липня, з них 3 пацієнти у реанімації.
Джерело: завідувач відділом політравми Криворізької мiської клінічної лiкарні №2 Юрій Пашков, головна лікарка лікарні Олена Климович
Деталі: Пашков розповів, що до лікарні надійшло 20 поранених осіб: 13 чоловіків та 7 жінок. З них троє пацієнтів – тяжкі, 14 – в стані середньої тяжкості.
Декілька людей перебувають у реанімації. Внаслідок атаки люди дістали – осколкові поранення, забиття м'яких тканин, політравми, переломи нижніх кінцівок.
Климович розповіла, що трьом пацієнтам надали допомогу амбулаторно: "У травмпункті їм зроблено перев'язки, пацієнти продовжать лікування".
Щодо 17 постраждалих, які надійшли до стаціонару "тисячки", важким пацієнтам надано допомогу в операційних залах.
До лікарні потрапили не лише мешканці зруйнованого будинку, а й мешканці двох сусідніх будинків, а також поранені після прильоту по навчальному закладу.
Передісторія:
- Вранці 31 липня пролунали вибухи у Кривому Розі – росіяни завдали по місту ракетного удару, поцілили у житлову багатоповерхівку.
- Росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад. Наразі російська атака забрала життя 4 людей. Ще 53 людини дістали поранення, з них 3 дитини. Троє постраждалих у важкому стані, один − у надважкому стані. Триває розбір завалів, під ними можуть бути люди.