Удар по Кривому Рогу: у лікарні розповіли про стан поранених

До Криворізької мiської клінічної лiкарні №2 надійшло 20 поранених внаслідок російського удару по багатоповерхівці 31 липня, з них 3 пацієнти у реанімації.

Джерело: завідувач відділом політравми Криворізької мiської клінічної лiкарні №2 Юрій Пашков, головна лікарка лікарні Олена Климович

Деталі: Пашков розповів, що до лікарні надійшло 20 поранених осіб: 13 чоловіків та 7 жінок. З них троє пацієнтів – тяжкі, 14 – в стані середньої тяжкості.

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Декілька людей перебувають у реанімації. Внаслідок атаки люди дістали – осколкові поранення, забиття м'яких тканин, політравми, переломи нижніх кінцівок.

Климович розповіла, що трьом пацієнтам надали допомогу амбулаторно: "У травмпункті їм зроблено перев'язки, пацієнти продовжать лікування".

Щодо 17 постраждалих, які надійшли до стаціонару "тисячки", важким пацієнтам надано допомогу в операційних залах.

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До лікарні потрапили не лише мешканці зруйнованого будинку, а й мешканці двох сусідніх будинків, а також поранені після прильоту по навчальному закладу.

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