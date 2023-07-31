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Удар по Кривому Рогу: в больнице рассказали о состоянии раненых

Алена МазуренкоПонедельник, 31 июля 2023, 16:28
Удар по Кривому Рогу: в больнице рассказали о состоянии раненых
Кривой Рог, фото: председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

В Криворожскую городскую клиническую больницу №2 поступило 20 раненых в результате российского удара по многоэтажке 31 июля, из них 3 пациента в реанимации.

Источник: заведующий отделом политравмы Криворожской городской клинической больницы №2 Юрий Пашков, главный врач больницы Елена Климович

Детали: Пашков рассказал, что в больницу поступило 20 раненых: 13 мужчин и 7 женщин. Из них трое пациентов - тяжелые, 14 - в состоянии средней тяжести.

Несколько человек находятся в реанимации. В результате атаки люди получили - осколочные ранения, ушибы мягких тканей, политравмы, переломы нижних конечностей.

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Климович рассказала, что трем пациентам оказали помощь амбулаторно: "В травмпункте им сделаны перевязки, пациенты продолжат лечение".

По 17 пострадавшим, поступившим в стационар "тысячи", тяжелым пациентам оказана помощь в операционных залах.

В больницу попали не только жители разрушенного дома, но и жители двух соседних домов, а также раненые после прилета по учебному заведению.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Утром 31 ибля раздались взрывы в Кривом Роге – россияне нанесли по городу ракетный удар, попали в жилую многоэтажку.
  • Россияне атаковали Кривой Рог двумя баллистическими ракетами: одна попала в жилую многоэтажку, другая – в учебное заведение. Сейчас российская атака унесла жизни 4 человек. Еще 53 человека получили ранения, из них 3 ребенка. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, один - в сверхтяжелом состоянии. Продолжается разбор завалов, под ними могут находиться люди.

Темы: Кривой РогобстрелРосcия
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