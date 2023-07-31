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Зеленський хотів би зустрітися з Лулою да Сілва: готовий вирушити до Бразилії

Олександр ШумілінПонеділок, 31 липня 2023, 19:23
Зеленський хотів би зустрітися з Лулою да Сілва: готовий вирушити до Бразилії
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський хотів би зустрітися із президента Бразилії Луїсом Інасіо Лула да Сілвою і готовий, в разі запрошення, прилетіти до Бразилії.

Джерело: інтерв’ю Зеленського бразильському мовнику Globo

Пряма мова: "Я хотів би (зустрітися із Лулою да Сілва – ред.). Я йому говорив відверто. У нас була розмова у відеоформаті".

"Дивіться, я відкидаю усі обставини. Я кажу, що зацікавлений говорити із президентом. Він не може через безпекові умови приїхати до нас. Добре, я приїду до нього. У мене немає з цим проблем. У мене є проблеми тільки із часом. Бо війна тут.

Але заради того, щоб почув він і почуло ваше населення… щоб ми домовилися, що в такому правдивому інформаційному просторі будемо жити далі і тоді стосунки між нашими державами будуть кращими і міцнішими".

Деталі: Зеленський підтвердив, що якщо отримає запрошення від Лули да Сілва, то відправиться до Бразилії. "Якщо в цей момент не буде найгарячішого моменту на полі бою, бо саме моя держава для мене пріоритет, і саме в цей момент у мене будуть умови і можливості – так, я це зроблю (поїду до Бразилії – ред.)" , - сказав Зеленський.        

Передісторія:

  • У квітні 2023 року Міністерство закордонних справ запросило президента Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відвідати Україну, щоб зрозуміти справжню сутність війни, після його скандальної заяви.
  • До цього президент Бразилії заявив, що війна нібито викликана "рішеннями, прийнятими двома країнами", а також звинуватив як Володимира Путіна, так і Володимира Зеленського у відсутності ініціатив для припинення війни.
  • У червні західні ЗМІ писали, що голова Офісу президента Андрій Єрмак намагається залучити Бразилію й Індію до мирного плану президента Володимира Зеленського, який передбачає виведення російських військ з усієї території України.

Теми: ЗеленськийБразилія
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