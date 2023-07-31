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Зеленский хотел бы встретиться с Лулой да Силва: готов отправиться в Бразилию

Александр ШумилинПонедельник, 31 июля 2023, 19:23
Зеленский хотел бы встретиться с Лулой да Силва: готов отправиться в Бразилию
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский хотел бы встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой и готов, в случае приглашения, прилететь в Бразилию.

Источник: интервью Зеленского бразильскому вещателю Globo

Прямая речь: "Я хотел бы (встретиться с Лулой да Силва - ред.). Я ему говорил откровенно. У нас был разговор в видеоформате".

"Смотрите, я отвергаю все обстоятельства. Я говорю, что заинтересован говорить с президентом. Он не может из-за условий безопасности приехать к нам. Хорошо, я приеду к нему. У меня нет с этим проблем. У меня есть проблемы только со временем. Потому что война здесь.

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Но ради того, чтобы услышал он и услышало ваше население... чтобы мы договорились, что в таком правдивом информационном пространстве будем жить дальше и тогда отношения между нашими государствами будут лучше и крепче".

Детали: Зеленский подтвердил, что если получит приглашение от Лулы да Силва, то отправится в Бразилию. "Если в этот момент не будет горячего момента на поле боя, потому что именно мое государство для меня приоритет, и именно в этот момент у меня будут условия и возможности - да, я это сделаю (поеду в Бразилию - ред.)", - сказал Зеленский.       

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В апреле 2023 года Министерство иностранных дел пригласило президента Бразилии Луис Инасио Лула да Силва посетить Украину, чтобы понять истинную сущность войны, после его скандального заявления.
  • До этого президент Бразилии заявил, что война якобы вызвана "решениями, принятыми двумя странами", а также обвинил как Владимира Путина, так и Владимира Зеленского в отсутствии инициатив для прекращения войны.
  • В июне западные СМИ писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак пытается привлечь Бразилию и Индию к мирному плану президента Владимира Зеленского, который предусматривает вывод российских войск со всей территории Украины.

Темы: ЗеленскийБразилия
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