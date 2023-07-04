Залужний призначив нового начальника одеського військкомату

Охріменко (ліворуч, у жовтій футболці) та Залужний (праворуч), фото з Telegram головкома

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив комбрига 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого новим начальником одеського військкомату.

Джерело: Залужний в Telegram

Пряма мова: "На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів.

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Полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого".

Деталі: Залужний охарактеризував Охріменка як бойового офіцера, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.

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