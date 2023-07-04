Залужний призначив нового начальника одеського військкомату

Охріменко (ліворуч, у жовтій футболці) та Залужний (праворуч), фото з Telegram головкома

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив комбрига 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого новим начальником одеського військкомату.

Джерело: Залужний в Telegram

Пряма мова: "На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів.

Полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого".

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Деталі: Залужний охарактеризував Охріменка як бойового офіцера, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.

Передісторія:

У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.

Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.

Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.

28 червня стало відомо, що Борисова звільнили з посади.