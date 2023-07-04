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Залужний призначив нового начальника одеського військкомату

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 4 липня 2023, 12:49
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Охріменко (ліворуч, у жовтій футболці) та Залужний (праворуч), фото з Telegram головкома

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив комбрига 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого новим начальником одеського військкомату.

Джерело: Залужний в Telegram

Пряма мова: "На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів.

Полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого". 

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Деталі: Залужний охарактеризував Охріменка як бойового офіцера, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.

Передісторія: 

  • У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
  • Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
  • Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
  • Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.
  • 28 червня стало відомо, що Борисова звільнили з посади.

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Теми: ЗалужнийОдесаОдеська областьТЦК
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