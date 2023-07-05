Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT

Тетяна ЛозовенкоСереда, 5 липня 2023, 11:39
Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські Кинджали – FT
ЛІ ХУЕЙ, ФОТО ТАСС

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей під час свого візиту до Києва у середині травня не повірив, що американські ЗРК Patriot перехопили російські "Кинджали", а також не захотів побачити докази цього.

Джерело: Financial Times із посиланням на українських дипломатів та міністра оборони Олексія Резнікова

Деталі: Видання пише, посилаючись на українських дипломатів, що Лі "не вірив у те, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети".

 "Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази", – сказав міністр оборони Олексій Резніков, додавши, що Лі покинув Київ, так і не ознайомившись з доказами.

Реклама:

Нагадаємо: 

  • Військовий портал Defense Express 5 травня повідомив, що українські військовослужбовці вперше збили ракету "Кинджал". Спочатку у Повітряних силах ЗСУ заперечували це, однак зрештою командувач Микола Олещук підтвердив знищення цієї цілі.
  • Пізніше у Міноборони США також офіційно підтвердили, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою Patriot.

Передісторія: 

  • 16-17 травня з візитом в Україні перебував спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, який 10 років був послом КНР в Росії.
  • 26 квітня Зеленський поговорив телефоном із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це була перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
  • Під час розмови лідери домовились, що Китай відправить Лі Хуея як спецпредставника в Україну, а також в Росію, Польщу, Францію та Німеччину для комунікації щодо врегулювання "української кризи".
  • МЗС Китаю напередодні 24 лютого 2023 року опублікував власні пропозиції щодо врегулювання війни Росії проти України. В документі пропонувалося припинення вогню, яке б заморозило російські війська на українській території.
  • Глава Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним через місяць після оприлюднення цього розпливчастого мирного плану. Пекін намагається позиціонувати себе як потенційного посередника в конфлікті. Позицію Китаю зустріли скептично на Заході.
  • Спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрівся в Україні з президентом Володимиром Зеленським і заявив йому, що панацеї від "кризи" не існує, а припинення війни вимагатиме "створення умов для припинення вогню і мирних переговорів". Також Лі зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КитайППОдипломатичні відносиниРезніков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 22:21Росіяни знову атакували Харків

Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду

У США кажуть про брак боєприпасів на власних арсеналах

фото, відеоСклад ракет росіян знищили вранці у Луганську – Стратком

Путін набрехав про касетні боєприпаси та контрнаступ ЗСУ

Президент Болгарії заявив, що Україна "наполягає на війні", а Європа "платить за все"

Усі новини...
Китай
Нафта дешевшає на тлі очікування нових даних з Китаю і США
Конфлікт Джека Ма з китайською владою коштував його компаніям $850 мільярдів – Bloomberg
РФ налагоджує експорт до Китаю сільгосппродукції з окупованих територій – ЦНС
Останні новини
02:47
Лідери ЄС і Латинської Америки обговорять війну в Україні
01:58
На Запоріжжі окупанти не видають ліки людям без паспорта РФ – ЦНС
01:08
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики у 4 областях
00:57
оновлено від 22:21Росіяни знову атакували Харків
00:38
У Херсоні прогриміла серія вибухів – ЗМІ
00:18
Ворог атакує ударними безпілотниками 2 області
23:43
Кличко розповів, скільки переселенців іще може прийняти Київ
23:17
Прем'єр Косова показав нові Bayraktar, отримані від Туреччини
22:51
Сумщина: росіяни обстрілювали 9 громад, є поранений
22:43
Піца допомогла заарештувати серійного вбивцю через десятиліття після скоєння злочину у США
Усі новини...
Реклама: