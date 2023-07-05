Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей під час свого візиту до Києва у середині травня не повірив, що американські ЗРК Patriot перехопили російські "Кинджали", а також не захотів побачити докази цього.

Джерело: Financial Times із посиланням на українських дипломатів та міністра оборони Олексія Резнікова

Деталі: Видання пише, посилаючись на українських дипломатів, що Лі "не вірив у те, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети".

"Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази", – сказав міністр оборони Олексій Резніков, додавши, що Лі покинув Київ, так і не ознайомившись з доказами.

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Нагадаємо:

Військовий портал Defense Express 5 травня повідомив, що українські військовослужбовці вперше збили ракету "Кинджал". Спочатку у Повітряних силах ЗСУ заперечували це, однак зрештою командувач Микола Олещук підтвердив знищення цієї цілі.

Пізніше у Міноборони США також офіційно підтвердили, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою Patriot.

Передісторія:

16-17 травня з візитом в Україні перебував спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, який 10 років був послом КНР в Росії.

26 квітня Зеленський поговорив телефоном із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це була перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Під час розмови лідери домовились, що Китай відправить Лі Хуея як спецпредставника в Україну, а також в Росію, Польщу, Францію та Німеччину для комунікації щодо врегулювання "української кризи".

МЗС Китаю напередодні 24 лютого 2023 року опублікував власні пропозиції щодо врегулювання війни Росії проти України. В документі пропонувалося припинення вогню, яке б заморозило російські війська на українській території.

Глава Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним через місяць після оприлюднення цього розпливчастого мирного плану. Пекін намагається позиціонувати себе як потенційного посередника в конфлікті. Позицію Китаю зустріли скептично на Заході.

Спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрівся в Україні з президентом Володимиром Зеленським і заявив йому, що панацеї від "кризи" не існує, а припинення війни вимагатиме "створення умов для припинення вогню і мирних переговорів". Також Лі зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.