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Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT

Тетяна ЛозовенкоСереда, 5 липня 2023, 11:39
Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські Кинджали – FT
ЛІ ХУЕЙ, ФОТО ТАСС

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей під час свого візиту до Києва у середині травня не повірив, що американські ЗРК Patriot перехопили російські "Кинджали", а також не захотів побачити докази цього.

Джерело: Financial Times із посиланням на українських дипломатів та міністра оборони Олексія Резнікова

Деталі: Видання пише, посилаючись на українських дипломатів, що Лі "не вірив у те, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети".

 "Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази", – сказав міністр оборони Олексій Резніков, додавши, що Лі покинув Київ, так і не ознайомившись з доказами.

Нагадаємо: 

  • Військовий портал Defense Express 5 травня повідомив, що українські військовослужбовці вперше збили ракету "Кинджал". Спочатку у Повітряних силах ЗСУ заперечували це, однак зрештою командувач Микола Олещук підтвердив знищення цієї цілі.
  • Пізніше у Міноборони США також офіційно підтвердили, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою Patriot.

Передісторія: 

  • 16-17 травня з візитом в Україні перебував спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, який 10 років був послом КНР в Росії.
  • 26 квітня Зеленський поговорив телефоном із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це була перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
  • Під час розмови лідери домовились, що Китай відправить Лі Хуея як спецпредставника в Україну, а також в Росію, Польщу, Францію та Німеччину для комунікації щодо врегулювання "української кризи".
  • МЗС Китаю напередодні 24 лютого 2023 року опублікував власні пропозиції щодо врегулювання війни Росії проти України. В документі пропонувалося припинення вогню, яке б заморозило російські війська на українській території.
  • Глава Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним через місяць після оприлюднення цього розпливчастого мирного плану. Пекін намагається позиціонувати себе як потенційного посередника в конфлікті. Позицію Китаю зустріли скептично на Заході.
  • Спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрівся в Україні з президентом Володимиром Зеленським і заявив йому, що панацеї від "кризи" не існує, а припинення війни вимагатиме "створення умов для припинення вогню і мирних переговорів". Також Лі зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Теми: КитайППОдипломатичні відносиниРезніков
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