Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей під час свого візиту до Києва у середині травня не повірив, що американські ЗРК Patriot перехопили російські "Кинджали", а також не захотів побачити докази цього.

Джерело: Financial Times із посиланням на українських дипломатів та міністра оборони Олексія Резнікова

Деталі: Видання пише, посилаючись на українських дипломатів, що Лі "не вірив у те, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети".

"Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази", – сказав міністр оборони Олексій Резніков, додавши, що Лі покинув Київ, так і не ознайомившись з доказами.

Нагадаємо:

Військовий портал Defense Express 5 травня повідомив, що українські військовослужбовці вперше збили ракету "Кинджал". Спочатку у Повітряних силах ЗСУ заперечували це, однак зрештою командувач Микола Олещук підтвердив знищення цієї цілі.

Пізніше у Міноборони США також офіційно підтвердили, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою Patriot.

Передісторія: