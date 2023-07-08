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У Росії кажуть, що надання Україні касетних снарядів "жодним чином" не змінить хід війни

"Європейська правда"Субота, 8 липня 2023, 18:33
У Росії кажуть, що надання Україні касетних снарядів жодним чином не змінить хід війни
Захарова, фото Getty Images

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в суботу вдень вирішила прокоментувати рішення США надати Україні касетні боєприпаси.

Коментар Захарової, опублікований на сайті МЗС РФ, цитує "Європейська правда".

Москва вважає, що рішення Вашингтона надати Києву касетні боєприпаси – "ще один кричущий прояв агресивного антиросійського курсу США", який перетворить їх на "фактично співучасника в мінуванні території".

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"При цьому постійне розширення військових поставок, покликане, за задумом американської адміністрації, максимально "підняти ставки" в конфлікті, означає дедалі глибше втягнення США та їхніх сателітів у бойові дії", – додала Захарова.

Речниця російського МЗС вважає, що надання Україні касетних боєприпасів "жодним чином не вплине на перебіг" загарбницької війни Росії.

При цьому вона не згадала, що російські війська від самого початку повномасштабного вторгнення активно використовують касетні боєприпаси, вже завдавши значної шкоди цивільному населенню й територіям України.

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Нагадаємо, у п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.

У Білому домі раніше пояснили, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою.

Теми: Росіядопомога Українівійназброя
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