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В России говорят, что предоставление Украине кассетных снарядов "никоим образом" не изменит ход войны

"Европейская правда"Суббота, 8 июля 2023, 18:33
В России говорят, что предоставление Украине кассетных снарядов никоим образом не изменит ход войны
Захарова, фото Getty Images

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу днем решила прокомментировать решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы.

Комментарий Захаровой, опубликованный на сайте МИД РФ, цитирует "Европейская правда".

Москва считает, что решение Вашингтона предоставить Киеву кассетные боеприпасы – "еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США", который превратит их в "фактически соучастника в минировании территории".

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"При этом постоянное расширение военных поставок, призванное, по замыслу американской администрации, максимально "поднять ставки" в конфликте, означает все более глубокое втягивание США и их сателлитов в боевые действия", – добавила Захарова.

Пресс-секретарь российского МИД считает, что предоставление Украине кассетных боеприпасов "никоим образом не повлияет на ход" захватнической войны России.

При этом она не упомянула, что российские войска с самого начала полномасштабного вторжения активно используют кассетные боеприпасы, уже нанеся значительный ущерб гражданскому населению и территориям Украины.

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Напомним, в пятницу США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.

В Белом доме ранее объясняли, чтоУкраина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов, а те, что предоставят США, несут значительно меньшие риски для гражданских, чем те, что уже применяет Россия на поле боя.

Темы: Росcияпомощь Украиневойнаоружие
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