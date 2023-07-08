Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России говорят, что предоставление Украине кассетных снарядов "никоим образом" не изменит ход войны

"Европейская правда"Суббота, 8 июля 2023, 18:33
В России говорят, что предоставление Украине кассетных снарядов никоим образом не изменит ход войны
Захарова, фото Getty Images

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу днем решила прокомментировать решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы.

Комментарий Захаровой, опубликованный на сайте МИД РФ, цитирует "Европейская правда".

Москва считает, что решение Вашингтона предоставить Киеву кассетные боеприпасы – "еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США", который превратит их в "фактически соучастника в минировании территории".

"При этом постоянное расширение военных поставок, призванное, по замыслу американской администрации, максимально "поднять ставки" в конфликте, означает все более глубокое втягивание США и их сателлитов в боевые действия", – добавила Захарова.

Реклама:

Пресс-секретарь российского МИД считает, что предоставление Украине кассетных боеприпасов "никоим образом не повлияет на ход" захватнической войны России.

При этом она не упомянула, что российские войска с самого начала полномасштабного вторжения активно используют кассетные боеприпасы, уже нанеся значительный ущерб гражданскому населению и территориям Украины.

Напомним, в пятницу США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.

ВИДЕО ДНЯ

В Белом доме ранее объясняли, чтоУкраина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов, а те, что предоставят США, несут значительно меньшие риски для гражданских, чем те, что уже применяет Россия на поле боя.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияпомощь Украиневойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоТимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник

США выкупают у Тайваня списанные Hawk для Украины – СМИ

Эрдоган говорит, что Путин с ним одного мнения о продлении "зерновой сделки"

Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"

Следующие 10 лет Украине придется искать 4,5 млн работников - Минэкономики

Верховная Рада перенесла даты Рождества и еще двух праздников

Все новости...
Росcия
Легион "Свобода России" анонсировал еще один рейд на территорию РФ
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
500 дней вторжения РФ: Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове
Последние новости
20:01
видеоЗеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси
20:00
Принята новая редакция закона "О кредитных союзах": в НБУ заявили о лучшей мировой практике
19:44
В Украине и трех европейских столицах: Киевская биеннале в этом году состоится
19:31
видеоКонтрразведчики СБУ показали, как под Mortal Kombat жгут танки оккупантов
19:27
Марсоход NASA прислал новые доказательства существования органических молекул на красной планете
19:22
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
19:19
ГСЧС заказало "Нибулону" строительство судов для разминирования водных путей
19:10
обновлено от 18:42По всей Украине звучала тревога из-за МиГа
19:07
В правительстве рассказали, насколько расходы бюджета в первом полугодии превысили доходы
19:06
Сводка Генштаба: Самые тяжелые бои идут на пяти направлениях
Все новости...
Реклама: