Багатомільйонний хабар: Зі Злочевським уклали угоду та призначили йому штраф

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським у справі підкупу керівництва НАБУ і САП, а також наклав на нього штраф у чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "Прокурором при вирішенні питання про укладення даної угоди про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 470 КПК України враховано беззаперечне визнання указаною особою своєї винуватості в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, відсутність матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, а також наявність суспільного інтересу у забезпеченні швидшого судового провадження, яке забезпечить повне, своєчасне та невідворотне покарання особі".

Деталі: Повідомляється, що за результатами співпраці з прокурорами САП Злочевський сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проекту Армія дронів. Також він надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

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