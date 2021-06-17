Спроба підкупу НАБУ і САП: спільниця Злочевського отримала 5 років умовно

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладеною однією з фігуранток справи спроби підкупу 5-ма млн дол. США керівників антикорупційних органів Олени Мазурової.

Джерело: НАБУ, ВАКС



Деталі: Їй призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, але звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

У НАБУ відзначають, що колишня керівниця одного з департаментів ДФС України надала слідству важливу інформацію.

Колегія суддів також задовольнила клопотання захисника та скасувала запобіжний захід у вигляді застави, застосований раніше до обвинуваченої. Кошти, які були сплачені як застава, будуть повернуті заставодавцям після набрання вироком законної сили.

Відповідно до рішення суду колишня начальниця департаменту ДФС зобов’язана: періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем проживання, повідомляти уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання про зміну місця проживання, роботи або навчання.

У той же час справу за обвинуваченням інших двох осіб — колишнього першого заступника начальника ГУ ДПС у м.Києві і одного із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, — продовжує розглядати суд.

Що було раніше: В червні 2020 року Вищий антикорупційний суд арештував третього фігуранта справи про хабар керівництву антикорупційних органів колишню керівницю одного з департаментів Державної фіскальної служби Олену Мазурову і визначив альтернативу застави в 120 мільйонів.

Іншими фігурантами в справі є відсторонений з посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко та колишній директор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча.

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