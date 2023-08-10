Севастополь вночі намагалися атакувати 11 безпілотників – Міноборони РФ

Міністерство оборони Росії повідомило, що вночі 10 серпня кримське місто Севастополь намагалися атакувати 11 дронів, 2 з них нібито були збиті, а 9 – уражені засобами РЕБ.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно: "Поблизу міста Севастополь черговими засобами ППО було уражено 2 БПЛА, ще 9 придушено засобами радіоелектронної боротьби, які, не досягнувши мети, зазнали аварії в акваторії Чорного моря".

Деталі: У російському міністерстві також підтвердили інформацію мера столиці РФ Сергія Собяніна про нібито збиття вночі двох дронів, які летіли у бік Москви.

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"Два БПЛА, що летіли у напрямку міста Москва, знищені засобами ППО в небі над Малоярославським районом Калузької області та над територією Одинцовського району Московської області", – заявили окупанти.

У Міноборони РФ стверджують, що внаслідок атаки дронів немає постраждалих і руйнувань.

Нагадаємо: У російському місті Домодєдово Московської області вночі 10 серпня прогриміли вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа.