Севастополь ночью пытались атаковать 11 беспилотников – Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что ночью 10 августа крымский город Севастополь пытались атаковать 11 дронов, 2 из них якобы были сбиты, а 9 – поражены средствами РЭБ.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно: "Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО было поражено 2 БПЛА, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, которые, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря".

Детали: В российском министерстве также подтвердили информацию мэра столицы РФ Сергея Собянина о якобы сбитии ночью двух дронов, которые летели в сторону Москвы.

"Два БПЛА, летевших в направлении города Москва, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области", – заявили оккупанты.

В Минобороны РФ утверждают, что в результате атаки дронов нет пострадавших и разрушений.

Напомним: В российском городе Домодедово Московской области ночью 10 августа прогремели взрывы, после чего вспыхнул сильный пожар.