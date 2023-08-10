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Повітряні сили збили 7 з 10 "Шахедів", які атакували Україну 10 серпня

Ірина БалачукЧетвер, 10 серпня 2023, 09:13
Повітряні сили збили 7 з 10 Шахедів, які атакували Україну 10 серпня
Українські воїни готують до роботи ЗРК "Патріот". Фото ілюстративне з Faccebook Повітряних сил

У ніч на 10 серпня російські окупанти запустили по Україні 10 ударних дронів "Шахед", 7 із них Повітряні сили змогли збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Знищено 7 ударних дронів. Усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131"".

Деталі: У ніч на 10 серпня ворог завдав удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23:00 до 4:00.

Ворожі БПЛА вдалося збити за допомогою зенітних керованих ракет та стрілецької зброї підрозділів безпосереднього прикриття.

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Також повідомляється, що за минулу добу авіація Повітряних Сил ЗСУ здійснила понад чотири десятки літаковильотів, 20 із них – на вогневе ураження ворожих об’єктів, районів зосередження техніки та живої сили.

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Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникивійна
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