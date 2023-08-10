Повітряні сили збили 7 з 10 "Шахедів", які атакували Україну 10 серпня

Українські воїни готують до роботи ЗРК "Патріот". Фото ілюстративне з Faccebook Повітряних сил

У ніч на 10 серпня російські окупанти запустили по Україні 10 ударних дронів "Шахед", 7 із них Повітряні сили змогли збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Знищено 7 ударних дронів. Усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131"".

Деталі: У ніч на 10 серпня ворог завдав удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23:00 до 4:00.



Ворожі БПЛА вдалося збити за допомогою зенітних керованих ракет та стрілецької зброї підрозділів безпосереднього прикриття.

Також повідомляється, що за минулу добу авіація Повітряних Сил ЗСУ здійснила понад чотири десятки літаковильотів, 20 із них – на вогневе ураження ворожих об’єктів, районів зосередження техніки та живої сили.

Передісторія: