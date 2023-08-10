Воздушные силы сбили 7 из 10 "Шахедов", которые атаковали Украину 10 августа

Украинские воины готовят к работе ЗРК "Патриот". Фото иллюстративное с Faccebook Воздушных сил

В ночь на 10 августа российские оккупанты запустили по Украине 10 ударных дронов "Шахед", 7 из них Воздушные силы смогли сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Уничтожено 7 ударных дронов. Всего российские оккупанты применили 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131"".

Детали: В ночь на 10 августа враг нанес удар иранскими беспилотниками с северо-восточного направления из района Курска. Атака продолжалась с 23:00 до 4:00.

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Вражеские БПЛА удалось сбить с помощью зенитных управляемых ракет и стрелкового оружия подразделений непосредственного прикрытия.

Также сообщается, что за минувшие сутки авиация Воздушных Сил ВСУ осуществила более четырех десятков самолетовылетов, 20 из них − на огневое поражение вражеских объектов, районов сосредоточения техники и живой силы.

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