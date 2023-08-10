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Данілов пояснив, чому РНБО досі не наклала санкції на Портнова

Софія Середа, Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 серпня 2023, 12:29
Данілов пояснив, чому РНБО досі не наклала санкції на Портнова
Олексій Данілов, фото: УП

Рада національної безпеки і оборони не наклала санкцій на Андрія Портнова, тому що не мала для цього відповідних підстав.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "Ми працюємо тільки з документами. Якщо жоден орган не подав документи (немає значення тут, чи то Портнов, чи то якесь інше прізвище), ми не можемо самі собі вигадувати і користуватися емоціями".

Деталі: При цьому Данілов додав, що йому "важко сказати", чому відповідні органи досі не надали до апарату РНБО потрібних документів щодо Портнова.

Нагадаємо:

Андрій Портнов – колишній народний депутат, екскерівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Віктора Януковича та колишній заступник голови ОП тих часів.

З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne.

Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

З грудня 2021 року Андрій Портнов перебуває під санкціями США.

За даними журналістів, у червні 2022 року Портнов виїхав з України через Закарпаття.

Раніше Данілов пояснював відсутність українських санкцій щодо Портнова тим, що "у нас стільки загроз, крім Портнова, таких, як Портнов, – дуже і дуже багато".

Теми: ДаніловПортновРНБОсанкції
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