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Данилов объяснил, почему СНБО до сих пор не наложил санкции на Портнова

София Середа, Станислав ПогориловЧетверг, 10 августа 2023, 12:29
Данилов объяснил, почему СНБО до сих пор не наложил санкции на Портнова
Алексей Данилов, фото: УП

Совет национальной безопасности и обороны не наложил санкций на Андрея Портнова, потому что не имел для этого соответствующих оснований.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Мы работаем только с документами. Если ни один орган не подал документы (не имеет значения здесь, то ли Портнов, то ли какая-то другая фамилия), мы не можем сами себе придумывать и пользоваться эмоциями".

Детали: При этом Данилов добавил, что ему "трудно сказать", почему соответствующие органы до сих пор не предоставили в аппарат СНБО нужных документов по Портнову.

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Напомним:

Андрей Портнов - бывший народный депутат, экс-руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Виктора Януковича и бывший заместитель председателя ОП тех времен.

ВИДЕО ДНЯ

С 27 августа по 5 октября 2018 года Портнов руководил пророссийским телеканалом NewsOne.

Проект UkraineWorld от Internews Ukraine в своем исследовании 2020 года установил, что Портнов активно пытался дискредитировать украинскую Революцию Достоинства и дальнейшие проевропейские реформы в стране, а также продвигать антизападные программы, привлекая к этому интернет-ботов.

С декабря 2021 года Андрей Портнов находится под санкциями США.

По данным журналистов, в июне 2022 года Портнов выехал из Украины через Закарпатье.

Ранее Данилов объяснял отсутствие украинских санкций в отношении Портнова тем, что "у нас столько угроз, кроме Портнова, таких, как Портнов, - очень и очень много".

Темы: ДаниловПортновСНБОсанкции
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