Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов объяснил, почему СНБО до сих пор не наложил санкции на Портнова

София Середа, Станислав ПогориловЧетверг, 10 августа 2023, 12:29
Данилов объяснил, почему СНБО до сих пор не наложил санкции на Портнова
Алексей Данилов, фото: УП

Совет национальной безопасности и обороны не наложил санкций на Андрея Портнова, потому что не имел для этого соответствующих оснований.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Мы работаем только с документами. Если ни один орган не подал документы (не имеет значения здесь, то ли Портнов, то ли какая-то другая фамилия), мы не можем сами себе придумывать и пользоваться эмоциями".

Детали: При этом Данилов добавил, что ему "трудно сказать", почему соответствующие органы до сих пор не предоставили в аппарат СНБО нужных документов по Портнову.

Напомним:

Андрей Портнов - бывший народный депутат, экс-руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Виктора Януковича и бывший заместитель председателя ОП тех времен.

С 27 августа по 5 октября 2018 года Портнов руководил пророссийским телеканалом NewsOne.

Проект UkraineWorld от Internews Ukraine в своем исследовании 2020 года установил, что Портнов активно пытался дискредитировать украинскую Революцию Достоинства и дальнейшие проевропейские реформы в стране, а также продвигать антизападные программы, привлекая к этому интернет-ботов.

С декабря 2021 года Андрей Портнов находится под санкциями США.

По данным журналистов, в июне 2022 года Портнов выехал из Украины через Закарпатье.

Ранее Данилов объяснял отсутствие украинских санкций в отношении Портнова тем, что "у нас столько угроз, кроме Портнова, таких, как Портнов, - очень и очень много".

Темы: ДаниловПортновСНБОсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Данилов
Пока еще ни одного человека не внесли в реестр олигархов – Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов о реестре олигархов, выборах во время войны и том, когда закроют телемарафон
Украина для ударов по РФ имеет оружие собственного производства − Данилов
Последние новости
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
Все новости...
Реклама: