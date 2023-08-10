Не на часі: Данілов відмовився назвати олігархів і політиків з найбільшим проросійським впливом

Секретар РНБО Олексій Данілов не захотів прямо назвати прізвища олігархів та політиків, які мали найбільший проросійський вплив в Україні напередодні великої війни.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Данілова: "Послухайте, ви журналіст. Вам займатися цими речами (називати прізвища цих людей – УП)… У мене багато прізвищ, це не значить, що я їх всі маю називати. Ми після війни з вами побачимо ще дуже багато різних прізвищ, дуже багато різних історій. Але зараз не на часі про це говорити".

Деталі: За словами Данілова, олігархи та політики, які поширювали в Україні проросійські наративи та вплив, "були (і в певній мірі, мабуть, ще є) її заручниками" (зокрема, через російський шантаж чи спільний з росіянами бізнес).

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Передісторія:

Восени 2021 року секретар РНБО зазначав, що за проросійський вплив в Україні напередодні великої війни боролися чотири великі групи. Одна із них – група на чолі з Віктором Медведчуком.